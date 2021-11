Ebrard destaca inmediato aumento de cruces en frontera tras reapertura

En conferencia matutina este día, el secretario de Relaciones Internacionales Marcelo Ebrard, hizo un señalamiento en lo referente a las reapertura de frontera con Estados Unidos.

Recalcó que el aumento desde el lunes que se realizó dicha apertura inició con un 12% de incremento y este miércoles se ha aumentado hasta el 25% de cruces, llegando al estimado de poder alcanzar el 60% hasta el 70% al finalizar esta semana.

En dicho proceso se instruyó a Cónsules para que esta reapertura funcionara de la mejor manera, sin olvidar la normatividad de bioseguridad, todo esto para que la actividad turística fuera aumentando, y hasta el momento todo evoluciona favorablemente.

Por otro lado, Marcelo Ebrad hizo referencia al Consejo de Seguridad que se llevó a cabo en Nueva York, integrado por cinco miembros permanentes y cinco son electos, y destacó que México fue elegido por 187 votos a favor de 193 países que participan en dicho Consejo.

«Fraternidad y Bienestar» es la voz de todos los mexicanos a través de nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador, expresó Ebrard, y en esta reunión el presidente llamó la atención de las Naciones Unidas.

Este plan se llevaría a cabo en el año 2022, y hasta el momento hay muchos países con interés pues se ha apelado a la ética de todos estos territorios.

Ebrard señaló que se realizará la Cumbre de líderes de América del Norte, en su novena edición y en esta ocasión le corresponde a Estados Unidos ser la sede.

Cabe señalar que esta es la primera reunión desde hace cinco años, y será el 18 de noviembre en Washintong D.C. con una duración de dos horas. Posteriormente el presidente de la República tendrá una reunión bilateral con Joe Biden, así como con el primer ministro de Canada Justin Trudeau.

En la sección de preguntas y respuestas, cuestionó el reportero José Alberto Hernandez de W radio del estado de Oaxaca, acerca de la creación de caminos que faciliten el acceso entre los pueblos afromexicanos de la costa como son: San Juan Bautista, Santo Domingo Armenta, así como los municipios de San Antonio Tepetlapa y San Lorenzo, pues hasta el momento estos lugares tienen la necesidad de nuevas carreteras y caminos.

López Obrador señaló que ya se trabaja en Oaxaca como en Guerrero; habrá una ampliación de la carretera desde San Marcos hasta toda la Costa Chica.



«No va a quedar un camino a cabecera municipal que no se construya, es un compromiso, todas las cabeceras de Oaxaca van a estar comunicadas con caminos pavimentados, caminos de concreto antes de que finalice este año; tengo una evaluación de los caminos de Oaxaca, voy a estar en dos o tres semanas y esas peticiones en particular van a ser atendidas»

Además de esos caminos se está haciendo una carretera de Oaxaca a Puerto Escondido y se espera que ésta sea inaugurada el año próximo.

Diana Benitez del medio «El Financiero», cuestionó que si en la reunión que se llevará la semana entrante se abordaría el tema de la Reforma Energética.

«No está en la agenda, pero si surgiera nosotros explicaríamos en qué consiste la reforma; lo que queremos es que ya no se siga abusando de los consumidores, que no aumenten los precios de la energía eléctrica, yo hice el compromiso de que no iban a aumentar los precios de las gasolinas, del diesel, de la luz y lo he cumplido, y lo voy a cumplir, no van a aumentar en todo el sexenio, antes aumentaban y aumentaban los precios»



«Para cumplir ese compromiso ayuda mucho el que se terminen los privilegios que se crearon con la llamada Reforma Energética, para favorecer a empresas particulares, sobre todo extranjeros que abusan vendiéndole cara la luz a la CFE, y no pagando igual la luz que se cobra a las familias mexicanas»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México