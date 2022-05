AMLO termina gira en Centroamérica con máxima condecoración en Cuba

Agencia Xinhua y Redacción El Ciudadano México

El Gobierno de Cuba condecoró este domingo con su más alta distinción, la Orden José Martí, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien concluye una visita de trabajo como parte de una gira que lo llevó a Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice.

El mandatario fue condecorado en el Palacio de la Revolución, sede del Gobierno cubano, por su par de Cuba, Miguel Díaz-Canel, después de que la viceministra de Relaciones Exteriores cubana, Josefina Vidal, expusiera las razones para la condecoración.

La funcionaria mencionó que, entre otras causas, «los valiosos aportes a la integración y la paz regionales, así como a la defensa de la independencia y soberanía de las naciones latinoamericanas y caribeñas».

Tras recibir la Orden, López Obrador afirmó que es una distinción que le honra por llevar el nombre de José Martí, a quien calificó del independentista más humano y más sincero de nuestra América.

Visiblemente emocionado, López Obrador expresó su entrañable y profundo cariño «al pueblo noble y digno de Cuba».

Los dos gobernantes firmaron también una declaración conjunta que expresa la voluntad de ambos Gobiernos de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales.

Además, asistieron a la firma de un Acuerdo de Cooperación en Salud que establece un marco legal para los lazos en esa materia, que fue suscrito por los respectivos titulares de esa cartera.

Ambos lados realizaron una ronda de conversaciones oficiales, luego de que Díaz-Canel ofreciera a López Obrador la bienvenida oficial con los correspondientes honores militares.

El mandatario mexicano depositó una ofrenda floral ante el monumento al Héroe Nacional José Martí, en la habanera Plaza de la Revolución.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a Cuba, también criticó al gobierno de Estados Unidos por mantener el bloqueo económico a Cuba, por tal, abogó por una organización que supla a la Organización de Estados Americanos.

Aseveró que Estados Unidos “luce mal”, al implementar un embargo que perjudica a la población del país caribeño.

«Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad a que me he referido del pueblo cubano, de todas formas, convertiría a ese gran agravio en un triunfo pírrico, vil y canallesco, en una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos»