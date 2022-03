AMLO tiene información sobre muerte de “El Mijis”; hablaría el lunes

Por Claudia Guerrero/Agencia Reforma

Sobre la muerte de «El Mijis», el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que tiene toda la información, pero por respeto a la familia no va a dar detalles del “lamentable caso”.

Envió su pésame por la muerte del exlegislador de San Luis Potosí, y abundó que hasta el lunes podría hablar sobre la desaparición y muerte de “El Mijis”:

El Ejecutivo federal celebró el respaldo del empresario Carlos Slim, luego que llamara a la unión nacional y a respetar a un Gobierno que ha sido electo de manera democrática.

«Celebro lo que dijo Carlos Slim de que tiene que haber respeto a la institución, a la investidura presidencial»

«Es que a mi no me impuso la cúpula económica, como era antes, no me impusieron los medios, fui electo por el pueblo, son un Presidente legal y legítimamente electo por el pueblo, tengo una representación democrática»