AMLO un horizonte nuevo en política: Porfirio Muñoz Ledo

Aun con sus críticas a Morena y a la Cuarta Transformación, Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está abriendo “un horizonte nuevo de representación política en América Latina” y aseguró que “es obvio” que toda América Latina va hacia la izquierda.

En entrevista, tras asistir al homenaje por el 125 aniversario del natalicio del poeta Carlos Pellicer en el Palacio de Bellas Artes, el exlegislador afirmó que el Titular del Ejecutivo federal se está adelantando para promover una autonomía y soberanía para la región latinoamericana.

“Soy un entusiasta de lo que está haciendo [el presidente López Obrador], abriendo un horizonte nuevo de representación política en América Latina, un gran proyecto porque América Latina va hacia la izquierda: en Chile, en Perú; en Brasil ganará seguramente Lula. México tiene que adelantarse a ese tiempo y lo está haciendo el Presidente, estoy muy entusiasta y muy solidario con lo que está viendo López Obrador en América Latina. Muy importante la política que está haciendo el Presidente en América Latina. Estoy entusiasta de lo que está haciendo, está dando, está adelantando el tiempo, porque es obvio que toda América Latina va a la izquierda. El Presidente se está adelantando a ese tiempo para captar y para promover una autonomía soberana de América Latina, es importante que México esté en la primera fila, y lo está haciendo”, afirmó. Porfirio Muñoz Ledo

Aseveró que mantiene una comunicación indirecta con el presidente López Obrador porque “él está muy ocupado”.

Evitó opinar de la sucesión presidencial de 2024 y de las diferencias entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral (INE) por la consulta de revocación de mandato.

—¿A quién le gustaría o a quién le gusta usted para 2024? —se le preguntó.

—Si no es de gustos, son procesos históricos, no son gustos de nadie, son procesos históricos, al menos no es cosa de gustos, son procesos históricos. Y si te digo quiénes no me gustan, te daría una respuesta, pero no es un helado de limón contra uno de vainilla, son procesos históricos, de convicciones ideológicas y políticas. Ya daré una conferencia en su oportunidad, dijo.

Muñoz Ledo reconoció que asesora a Movimiento Ciudadano porque “ellos me han pedido asesoría sobre la socialdemocracia, yo fui, pues, quizás, el mexicano que más cerca estuvo de los movimientos socialdemócratas. Yo con mucho gusto se las doy, yo ya no aspiro a ningún puesto de elección popular”.

El exdiputado afirmó que está abierto a asesorar de manera gratuita a partidos y personalidades, incluso ya creó una fundación que lleva su nombre. “Me dicen: ‘¿Por qué no quisiste otro nombre?’ La llamé Fundación Porfirio Muñoz Ledo porque ya estoy en el plano de legar y estoy abierto”.

—Don Porfirio, ¿qué opina de estas circunstancias en torno al INE y la revocación de mandato, los recursos? —se le preguntó.

—Son temas de otra conferencia de prensa. Otro día, sí. —respondió.

Con información de El Universal

Te puede interesar: El teatro, el cuento y la voz de los desarraigados en su escritura

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com