AMLO urge a reabrir la frontera norte, se acelera vacunación en la región

AMLO informó que una vacunación anticovid expedita comenzará en seis municipios de Baja California que colindan con Estados Unidos.

Ya enviaron un millón 350 mil vacunas a los municipios bajacalifornianos de San Quintín, Ensenada, Rosarito, Tijuana, Tecate y Mexicali.

La vacunación en la frontera inicia en Baja California, luego será Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y terminará en Tamaulipas.

“Queremos que se abra la frontera lo más pronto posible, por eso vamos a aplicar las vacunas en los 39 municipios fronterizos; vamos a hacer lo que nos corresponde para que haya condiciones y se abra por completo la frontera” Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“Esperamos terminar en 15 días todo y nos seguimos a la frontera de Sonora”, explicó Andrés Manuel López Obrador.

México ha recibido 43 millones 936 mil 505 #Vacunas envasadas de #Pfizer, #AstraZeneca, #Sinovac, #SputnikV, #CanSino y J&J, y se han envasado en Querétaro cuatro millones 545 mil 310 dosis de @CansinoBio para hacer un total de 48 millones 481 mil 815 biológicos. #VacunaSegura pic.twitter.com/J7AXbdvPou June 16, 2021

Atención a otras enfermedades

El presidente destacó que la desconversión de hospitales covid iniciará pronto y se ampliará la atención especializada a otras enfermedades.

López Obrador garantizó el abasto de medicamentos y estimó que la próxima semana se tendrán todas las medicinas para los niños con cáncer.

Te puede interesar: Papás de niños con cáncer bloquean acceso al Aeropuerto de la CDMX

“Se está avanzando mucho, creo yo que para la semana próxima ya tenemos compradas todas las medicinas y también equipos médicos. La semana próxima, se estará haciendo una revisión de todo lo que se ha adquirido” Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Enfatizó que su gobierno considera como un asunto prioritario y urgente solucionar el desabasto sin limitación de recursos.

Mientras estemos aquí por apoyo y mandato del pueblo vamos a combatir la corrupción. Conferencia matutina. https://t.co/Y4MKWdXXv4 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 16, 2021

Retiro de la política

Al término de su Conferencia Matutina, AMLO volvió a prometer que no se reelegirá como presidente de la República y se apartará de la política.

El presidente enfatizó que tras jubilarse de la política escribirá un libro sobre el pensamiento conservador.

Puntualizó que estará “hasta finales de septiembre de 2024 y me desaparezco, me jubilo, no vuelvo a participar en nada de política”.