AMLO urge regreso a clases presenciales: No vamos a esperar a que termine el curso

El Ciudadano

El pasado 13 de marzo, en el marco de la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó la importancia de un pronto regreso a clases presenciales.

“Hablando con el gobernador Quirino, me hizo el planteamiento –y coincido— de que vamos también a vacunar a maestras, a maestros, a todo el personal de educación, del sector educativo, para el reinicio a clases presenciales, porque tenemos que volver a la normalidad”.

Este anuncio se dio prácticamente a dos meses del Día del Maestro, profesión a la que se dedican 197 mil 178 personas, solamente en educación básica (preescolar, primaria y secundaria), de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística consultados por ABC correspondientes al cuatro trimestre de 2019. De acuerdo al mismo estudio, los ingresos promedio de este sector oscilan entre 9, 218 y 11, 027 pesos al mes.

También cabe recordar que en una semana a partir de hoy se cumplirá un año de aquel 23 de marzo de 2021 en que las clases presenciales quedaron suspendidas a nivel nacional, en respuesta a la vertiginosa expansión de la epidemia del Covid-19, transformando radicalmente el panorama nacional de la educación, en el que los más perjudicados fueron los docentes y estudiantes de áreas rurales donde escasean las bondades de la informática y la conectividad.

“Hay que garantizar, desde luego, antes que nada, el principal derecho humano, que es el derecho a la vida, derecho a la salud; pero también es muy importante garantizar, hacer valer el derecho a la educación. No podemos continuar con las clases a distancia, con televisión, con Internet; han ayudado mucho, pero no es lo mejor. La escuela es como el segundo hogar. Ya los niños, las niñas, todos los estudiantes quieren encontrarse de nuevo en las aulas, las escuelas. Lo mismo las maestras, los maestros. Entonces, no vamos a esperar que termine el curso, el ciclo escolar con clases a distancia. Antes de eso, ya vamos a tener clases presenciales en Sinaloa y todo el país”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México