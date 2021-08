AMLO ve mercantilismo farmacéutico en aplicación de tercera dosis anti-COVID

Sobre una tercera dosis contra el COVID-19, Andrés Manuel López Obrador consideró que “es natural, las farmacéuticas quieren que se consuman más vacunas”.

“Nosotros tenemos que adquirir las vacunas que son necesarias y definir una política de protección a la gente, no una política mercantil o comercial”, enfatizó el presidente de México.

“Cada quien tiene su función, las farmacéuticas están en su papel; no es ningún cuestionamiento, pero el gobierno tiene que cuidar el presupuesto, que es dinero de todos, no se puede desperdiciar y se tiene que actuar a partir de fundamentos científicos, no de declaraciones o de boletines”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México