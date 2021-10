AMLO garantiza apoyo permanente a la UNAM, pese a críticas

Por Iván Frutis/Claudia Guerrero y Agencia Reforma

Debido a sus recientes críticas a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno siempre apoyará a la máxima casa de estudios del país. Además, aclaró que se respetará su autonomía y continuará impulsando la educación pública.

“Nosotros vamos a ser siempre respetuosos de la autonomía universitaria. Vamos a seguir impulsando la educación pública. La UNAM es una gran universidad, no han podido destruirla. Es tan importante por su cuerpo académico, por sus investigadores, aún con todos los cambios”

Sin embargo, el presidente López Obrador añadió que en la UNAM se cooptó a algunos académicos que se volvieron ideólogos del neoliberalismo. Y volvió a criticar la pasividad de la institución ante el “saqueo” del que fue víctima del país en los sexenios pasados.

Asimismo, señaló que es importante ventilar los asuntos de la máxima casa de estudios, como el salario del rector Enrique Graue, a fin de evitar posibles casos de corrupción.

Por otro lado, el mandatario mexicano dio a conocer que nombrará al legislador Gabriel García como encargado del programa Agua Saludable para La Laguna. Al mismo tiempo, calificó como retrógradas a quienes se oponen a este proyecto y han interpuesto amparos para detenerlo.

“Ayer tomé la decisión de nombrar a Gabriel García, que es senador, va a pedir licencia para hacerse cargo del programa Agua Saludable. Habíamos acordado que no iba a haber problema, pero son muy mañosos. Están acostumbrados a tirar la piedra y esconder la mano. Voy yo y me dicen no hay problema, todos ayudamos y ahora hay dos amparos, están promoviendo otro más”

