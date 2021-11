Analiza Barbosa que en sitios públicos sea obligatorio certificado de vacuna anti covid

El gobernador de Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta llamó a la poblanos a tomar consciencia sobre la vacunación. Además, no descartó que en los lugares públicos y privados se solicite la certificación de vacunación obligatoria contra covid-19.

«La mejor arma que tenemos son las vacunas, y quien no quiere vacunarse, no quiere contribuir contra la pandemia; no descarto que pueda analizarse y plantearse en algún momento impedir el acceso a lugares públicos a quien no esté vacunado. Y que esta decisión se tome como obligada para cuidar a todos los que sí se han vacunado.»



Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla