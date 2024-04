Andrés Galán procura en cada nota la tradición del organillero

Las notas del organillo acompañan diariamente a las personas que transitan por el Centro Histórico de Puebla, además generar un ambiente de paz con las diversas melodías producidas a través de la manivela accionada por Andrés Galán López, quien se ha dedicado a esta oficio desde hace más de 48 años.

Como una forma de preservar las tradiciones mexicanas y mantener vigente su legado familiar, Andrés Galán, de 65 años de edad, decidió ser organillero para compartir la música a través de una manera única en vía pública, pese a las adversidades y problemas a los que se ha enfrentado al realizar esta labor.

En entrevista con El Ciudadano México, compartió que desde los 17 años de edad ha trabajado en este oficio, mismo que fue inculcado por su padre, quien recorrió diversas vialidades de la Ciudad de México como organillero por más de 40 años.

Comentó que desde las 11:00 horas a las 16:00 horas, las calles del primer cuadro de la ciudad de Puebla se llenan de alegría por las ocho melodías producidas por su organillo, con el cual trabaja seis días a la semana.

Andrés Galán reveló que sus ingresos por este trabajo varían, ya que recibe desde 120 o hasta 130 pesos diarios, monto que utiliza para pagar la renta del organillo y su uniforme, que es de 200 pesos al día.

Aunque reconoció que actualmente muchas personas no reconocen este oficio y algunos días no reúne dinero para cubrir el alquiler de su instrumento, para el organillero no es una opción dejar esta labor, pues se ha convertido en parte fundamental de su vida.

En ese sentido, expresó que el cansancio que este oficio le ha causado a lo largo de los años es evidente, no obstante, señaló que este empleo le ha dejado muchas enseñanzas y sobre todo, ha compartido con la gente un poco del trabajo que aprendió de su padre.

«Yo me canso, no digo que no, porque ya estoy grande pero hasta que Dios me dé las fuerzas para seguir adelante (…) poco o mucho aquí sí sale» expresó. Andrés Galán López

De igual manera, se dijo respaldado por su familia, quien siempre lo apoyado y lo ha motivado a seguir trabajando como organillero, pues están conscientes de que esto es lo que realmente lo hace feliz.

Organilleros merecen más reconocimiento

Galán López lamentó que las personas extranjeras sean quienes más demeriten esta labor, pues refirió que no son conscientes de lo que realmente representa el organillo a los mexicanos.

«Los extranjeros no lo reconocen, son contaditos quienes dan dinero, pero casi todos los que pasan acá no dan, pero estamos a lo que nos den, en lugar que nos apoyen, nos bajan la moral»

Uno de los casos más polémicos en relación en este tema es el de Breanna Claye, una modelo de origen estadounidense que reside en la Ciudad de México, quien criticó a los organilleros a través de redes sociales por el ruido que estos generan.

Este hecho generó indignación entre las personas, quienes no dudaron en pedirle a la modelo a que regresara a su país, además de que «Queta Rojas», agencia que representaba a Breanna Claye, decidió ya no trabajar con ella.

Finalmente, Galán López dijo que es importante que la ciudadanía reconozca el trabajo de organillero, ya que es una labor que ha persistido por muchos años, en los que se han destacado fundamentalmente las raíces mexicanas.

