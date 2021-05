Andrés García Viveros: quién es el exfuncionario municipal acusado de nepotismo, corrupción y acoso sexual

Actualmente se encuentra en un proceso legal en su contra, donde se le vincula con hostigamiento y acoso sexual en agravio de Karina H.; quien presentó una denuncia en su contra a mediados de diciembre de 2020.

En una carta difundida por el medio Contrarréplica, fechada el 14 de diciembre de 2020: Karina se digirió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; a la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero; al Instituto Nacional de Mujeres; al propio gobernador Miguel Barbosa; al Congreso del Estado de Puebla; a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos; a defensores de los derechos de las mujeres; y al público en general.

Declaró que temía por su seguridad y la de su familia y habló de los maltratos y agresiones de los que sufrió por parte de la misma Rivera Vivanco.

“Durante el tiempo que fui, en contra de mi deseo, asistente personal de la señora Claudia Rivera Vivanco, su trato hacia mí siempre fue grosero, déspota y humillante. Siempre fueron malas palabras, me gritaba, en lugar de llamarme por mi nombre me decía “inútil” o eres una “vergüenza como mujer”. Hubo ocasiones en que por más de veinte minutos se dedicó a insultarme y a hostigarme laboralmente.”

«Cuando por fin pude exponerle mi situación, ella me dijo a ‘mi no me vengas a contar tus cosas que ya lo sé, si tienes problemas arréglalos con él, a mí no me molestes; y ni se te ocurra denunciar o difundir los mensajes, porque entonces sí es contra mí y mi gobierno y no vas a salir bien de está’.

La señora Claudia Rivera Vivanco dice estar de lado de las mujeres, pero es falso. La señora realmente está de lado de los que al amparo del poder hostigan a mujeres.»