Andrés Manuel López Obrador cuestiona dichos de Felipe Calderón

Por Marisol Córdoba

Puebla, 4 de octubre de 2021. En su tercera visita a Puebla como presidente, Andrés Manuel López Obrador cuestionó que “¿Con qué autoridad moral?” el expresidente Felipe Calderón acusa desde España a su gobierno de estar presuntamente involucrado con el crimen organizado; cuando el gobierno de Estados Unidos investiga a su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que está encarcelado por el delito de narcotráfico.

“Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie”, respondió López Obrador al señalar “que mintió con hipocresía”.

Hace unos días, AMLO reiteró su petición al gobierno de España para que pida perdón y ofrezca una disculpa por los agravios cometidos contra las comunidades indígenas durante la Conquista.

“Que el pedir una disculpa por los agravios cometidos contra las comunidades indígenas es una cortina de humo. Es para desviar la atención porque nosotros tenemos trato con la delincuencia organizada, con el narcotráfico. Imagínense eso”, lamentó López Obrador los dichos de Calderón Hinojosa.

“¿Con qué autoridad moral? Si su secretario de Seguridad Pública está en la cárcel acusado de proteger a narcotraficantes. Nosotros no somos iguales. Si tiene pruebas de lo que fue a decir que las presente. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie”, añadió el presidente.

“Me pongo a pensar que mentir así, actuar con esa hipocresía no es privativo o no es una conducta solo de Calderón. Porque lo más fácil es decir, es Calderón. No es Fox, no es Diego Fernández de Cevallos, cualquier otra persona. No solo son ellos, sino millones que piensan así en nuestro país. Es un pensamiento, es una forma de pensar y de ser, es el conservadurismo”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México