Angustia, sentir familiar por Covid-19, afuera del hospital La Margarita

Por Marisol Córdoba

Familiares de pacientes con Covid-19 pernoctan en las afueras del hospital La Margarita por días; no tienen ninguna ayuda. Algunos vienen del interior del estado de Puebla, y además no les brindan información para saber sobre la salud de sus cercanos.

Desde el pasado viernes, una adulta mayor originaria de Huauchinango fue ingresada al hospital la Margarita, sin embargo fue hasta este domingo que les dieron información y la reportaron como grave; solo les dijeron que esperaran una llamada telefónica para brindarles mayor información, pero no sabían más.

Así lo dijo en una entrevista que otorgó para El Ciudadano su hija, Claudia Cano Sánchez, inconsolable en compañía de su esposo, procedentes del municipio de Huauchinango. Se mantienen desde el pasado viernes en las afueras del hospital con frío por las noches; sin ningún abrigo o dónde resguardarse para esperar noticias de la salud de su familiar.

“La trajimos desde el viernes, a las 8 de la noche y llegamos aquí. Me la ingresaron no me habían dado informes hasta apenas en la mañana, lamentablemente está grave mi paciente. Y hasta ahorita no me han marcado para darme informes… Y la angustia de no saber nada…”, dijo entre sollozos e impotencia.

Claudia Cano Sánchez

Su madre está interna en el hospital La Margarita, por Covid-19