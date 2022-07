Ante acusaciones de Mier, Barbosa responde que atienda sus irregularidades

Por Redacción

El gobernador Miguel Barbosa Huerta respondió que no filtró información relacionada al diputado federal Ignacio Mier Velasco ni tiene nada que ver con el expediente abierto en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En conferencia de prensa, el mandatario respondió al video que publicó el legislador federal y aclaró que “no tiene ni tuvo información” en las indagatorias en su contra por el presunto lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.

Mier Velazco señaló que interpuso una denuncia en contra de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el gobernador Miguel Barbosa, el fiscal Gilberto Higuera Bernal y el senador Alejandro Mier por “dañar sus intereses” de Morena.

Barbosa contestó que Ignacio Mier “no es de Morena” sino un priista “segundón de Enrique Doger”.

“Entonces, él (Mier) no es Morena. Yo no tengo ni tuve información, ni me dedico a filtrar. Niego cualquier circunstancia y la investigación, él sabrá cómo se dio”

Luis Miguel Barbosa Huerta