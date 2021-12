Anthony y su familia migran medio continente hacia EU

Nada impedirá que Anthony logré llegar a Estados Unidos, aunque eso signifique cruzar medio continente.

Anthony, su esposa y sus seis hijos dejaron atrás todo lo que tenían en Venezuela para buscar una mejor calidad de vida en Estados Unidos. Un camino largo en el que han tenido que escapar del crimen organizado que se extiende por toda Centroamérica.

Partieron hace ya varios meses de Caracas, capital de Venezuela, rumbo a Los Ángeles, California. Antes de llegar a México, pasaron por siete países: Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.

Fue en la frontera de Colombia y Panamá enfrentó su primer obstáculo.

En su recorrido por Colombia se encontraron con otro grupo de venezolanos y haitianos, pero al llegar a Panamá el volumen de gente se fue reduciendo por lo complejo de las condiciones de las selvas panameñas.

Algunos fueron muriendo en el camino, así sucedió también con una pareja de haitianos que dejaron huérfana a una pequeña de seis años, acontecimiento que marcó de por vida a Anthony y su familia.

«Es evidente, cada quien se preocupa por lo suyo, pero no podíamos dejar a la niña ahí, teníamos que hacer algo», así narró Anthony el momento en el que «adoptaron » a la menor.

No obstante, fungir como padres sustitutos en una situación así resultó un poco complicado. En primer lugar, la niña al hablar otro idioma no entendía lo que decía Anthony y viceversa.

Fue al llegar a Ciudad de Panamá que Anthony debió separarse de la niña para no ser acusado de tráfico infantil.

«No la quería dejar ahí, me dijeron que la iban a cuidar, pero la verdad no sabemos cuál es la verdad, posiblemente la deportaron. Yo la tuve que dejar, llevo seis niños conmigo, tengo sus papeles, son mis hijos, pero de ella no sabía ni su nombre«, relató.