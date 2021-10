Antiguos intermediarios en la entrega de apoyos a damnificados, perpetradores del portazo en el recinto ferial de Huauchinango: AMLO

Por Marisol Córdoba

Puebla, Pue. 4 de octubre de 2021. Ante la irrupción de pobladores de comunidades de la Sierra Norte de Puebla para pedir apoyos del huracán Grace en una reunión que sostenía el presidente de la República en el Recinto Ferial del municipio de Huauchinango para dar seguimiento en los apoyos a los damnificados, afirmó que fue un portazo de organizaciones opositoras que se inconforman al no recibir los apoyos, y que el gobierno ahora los entrega de manera directa. Por tanto, ahora los mítines los abrirá en zonas públicas, lo que no hacía por la pandemia.

“Lo que pasó ayer fue eso, algunas organizaciones sociales, situación que es ya es de dominio público, nos dieron un portazo, cuando se hace una reunión de repente llegan visitantes. Porque querían muchos plantear sus problemas, y otros inconformes por el método de entrega, otros más, hay politiquería contra los presidentes municipales. Llegan ayer, y ya les hablo…les explico, y se resuelve el problema. Ojalá, ya no haya estos portazos, ellos lo saben aunque se trata de organización de oposición”, dijo al evitar dar nombres.

Ante ello afirmó es que están iniciando un método nuevo para la entrega de la ayuda, ya que en las administraciones anteriores había corrupción y sobornos. Ahora, en cambio, bajo un censo, se realiza de manera directa.

“Cuando se trata de la gente del pueblo, me respetan. Vamos abrir de nuevo. No lo hacíamos por la pandemia. A finales de este mes vamos a estar vacunados, todos los mexicanos mayores de 18 años, a finales del mes de octubre tenemos que vacunar a más de 4 millones con una dosis alrededor de 3 millones. Acabamos de enviar un millón 200 mil dosis a Puebla”, indicó.

López Obrador agregó que puede haber errores conducentes a que una comunidad, no haya sido censada. De acuerdo al mandatario, lo que sucedía es que las organizaciones que antes recibían las despensas y láminas ya no pueden hacerlo, dado que todo el apoyos se entrega de manera directa a los damnificados. Así pues, estas organizaciones se molestan porque ya no son los intermediarios.

🔴 #EnVivo | "Hay organizaciones que se molestan porque ahora los apoyos son directos, sin intermediarios", asegura #AMLO al referirse sobre los hechos en #Huauchinango. "Nos dieron un portazo", dice y señala que hay tintes de politiquería en este hecho. pic.twitter.com/cctTbrwxDr October 4, 2021

Refirió que el gobierno federal trabaja en dos etapas en torno a las afectaciones del huracán Grace y otros meteoros: primero auxilio tras el desastre; y en segundo recomendación de medidas preventivas antes de la llegada de los impactos meteorológicos.

“Está Conagua informando constantemente, tanto la federal como la de los estados. Intervienen los gobiernos estatales, municipales. Se prepara el plan de la Marina DNII y se procura salvar a las personas. A los que pueden ser dañados por un siniestro. Por un huracán que tienen que ver con los fenómenos naturales. Pasando el rescate ya viene la entrega de alimentos buscar que se vuelvan a restablecer las comunicaciones. Quedan pueblos incomunicados. Se procura reestablecer la energía eléctrica, como no sucede en otros países. Pasando eso viene un censo, se constatan viviendas, dañadas los cultivos, ensere, si es una inundación o es un huracán que provocó que se quedarán sin techos muchas casas”, detalló el presidente.

