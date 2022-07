¿Antojo de un pancito?, costará dos pesos más a partir del lunes

Derivado del aumento en los costos de la manteca, harina y demás insumos, habrá un ajuste en el precio del pan de repostería y subirá dos pesos. Las nuevas tarifas aplicarán a partir del lunes 1 de agosto.

Con esto, los panes que se ofertaban entre 7 y 9 pesos llegarían a costar hasta 11 pesos. Además, aquellos que tengan relleno o algún tipo de decorado especial alcanzarán los 15 pesos.

Además, en el caso del pan de batalla –como tortas de agua, panes de sal y galletas–, se tendrán que ofertar piezas más pequeñas, para conservar su precio habitual, informó Juan Pérez Martínez, presidente de la Unión de Pequeños y Medianos Industriales del Pan en Puebla (Unipan).

Explicó que la intención era mantener los mismos precios durante el 2022; no obstante, las empresas harineras con las que mantenían convenios para evitar una escalada en los precios aumentaron sus costos.

Recordó que estos aumentos en la materia prima, principalmente en la manteca, margarina y harina se vislumbraron desde el pasado mes de marzo, pero lograron estabilizar los costos hasta julio con el apoyo de la Secretaría de Economía.

“Los compañeros tenían muchas inquietudes y se planeó una manifestación, pero el gobernador instruyó a la Secretaría de Economía. Lo que se hizo fue hablar con las harineras de Puebla para no subir los costos y sólo dos aceptaron trabajar con nosotros”

También señaló que en ese momento la harina llegó a costar entre 850 y 900 pesos; además, de acuerdo con sus estimaciones, podría llegar a los mil pesos a finales de año. En el caso de la margarina, que actualmente ronda los 350 pesos, alcanzaría los 500 pesos en el mismo periodo.

Agregó que, hasta el momento, ninguna de las 22 panaderías agremiadas a Unipan, han reportado algún cierre debido a la situación económica, pero no descartó que esto pueda cambiar con el paso de los meses.

Juan Pérez Martínez añadió que otra estrategia que emplearán los panaderos será reducir el gramaje de las piezas, sobre todo de las conocidas como “pan de batalla” y que generalmente no llevan manteca en su elaboración, para que mantengan sus precios.

Las tortas de manteca serán las menos afectadas con los incrementos, pues se prevé que sólo aumenten 50 centavos, por lo que podrán adquirirse en 3.5 pesos.

“Debido al encarecimiento también se están dejando de elaborar algunos panes, ya no se usan cremas ni mermeladas. Siguen haciendo conchas y galletas. Varias panaderías me dicen que se dejan de hacer porque si los ajustan la gente ya no los va a comprar”

Juan Pérez Martínez