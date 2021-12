Antorcha Guadalupana, carrera anual de esperanza para Lucía Romero

Lucía Romero, cuando no corre con la Antorcha Guadalupana, custodia el fuego que hace crecer la fe y la esperanza para migrantes en Estados Unidos; ella ha viajado por 11 años desde México a Nueva York, y sostiene el llamado: “gobernantes, dejen de expulsar migrantes”.

Este 2021, “Mamá Luci”, de 64 años de edad, es una de los 8 mil corredores que participaron en la travesía que arrancó tras tomar el fuego del cirio pascual del altar mayor de la Basílica de Guadalupe, desde el 5 de septiembre y que este 12 de diciembre llegó a la Catedral de San Patricio en Nueva York.

Lucía Romero tomó la antorcha en el último tramo en el recorrido por nueve estados de la República Mexicana y 13 de Estados Unidos (EEUU), antes y durante el trayecto era la encargada, junto con otros paisanos, de alimentar el fuego cada 35 minutos, con estopa y brazas.

“Cuido el fuego durante la carrera, luego tomo la antorcha. Traemos la imagen de la Virgen de Guadalupe para los paisanos que no pueden visitarla en México; es como traer luz, un mensaje de fuerza y fe y esperanza y milagro” Lucía Romero

En una entrevista concedida desde Nueva York, narró cómo la virgen cruzó el Puente Washington para bajar por Riverside Drive y llegar al Central Park, seguida de más de un millar de corredores, dejando atrás una ruta de oración itinerante.

A pesar del ánimo festivo de la fecha esperada por migrantes, Luci Romero con un dejo de tristeza refirió su mensaje: “pido a los gobernantes que dejen de expulsar migrantes. Que hagan cuanto puedan para apoyar a su población, sobre todo a la población pobre. Les pido que hagan los posible por crear fuentes de trabajo, si ellos encontraran cómo sobrevivir no arriesgarían su vida, las familias no se romperían”.

“Pido a los paisanos que no vengan. Aquí la situación está muy dura; cruzar la frontera es cruzar la otra línea: la vida y la muerte, nunca se sabe” Lucía Romero

Luci confesó que cada travesía que ha hecho, no sólo recorre kilómetros sino un mar de historias, una más dramática que la anterior.

“A veces se logra pasar a este país, a veces no. Me ha tocado escuchar testimonios desgarradores; supe de un hombre desesperado por una cirugía que necesitaba su hijo, era muy costosa y decidió cruzar la frontera. Salió de la Sierra desde junio, aún no saben nada de él. No lo han encontrado” Lucía Romero

La Antorcha Guadalupana llegó este 12 de diciembre a la Catedral de San Patricio en Nueva York.

Por una reforma migratoria humana

Este año, se cumple la edición 19 de la Antorcha Guadalupana, se estarán celebrando los 490 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, en México.

El recorrido calculado en 6 mil kilómetros entre la Ciudad de México y Nueva York tiene más allá de una tradición religiosa, el objetivo de impulsar una reforma migratoria humanitaria.

“Mamá Luci” asegura que cada año, lejos de disminuir, la participación se multiplica. Este 2019 fueron al menos 8 mil personas las que pidieron correr con la antorcha en su recorrido.

Luci explicó a El Ciudadano México que los corredores son “mensajeros por la dignidad de un pueblo dividido”, pues no sólo corren con un símbolo patrio, sino con una fuerza divina, con la Virgen peregrina guadalupana que también cruza la frontera.

“Los que participamos sabemos que la carrera une a la gente, une los países, une a las razas, las familias, las culturas… y va dando esperanza y haciendo milagros a los devotos que ponen su fe y su esperanza en la Morenita del Tepeyac” Lucía Romero

Lucía Romero reveló que se involucró en la carrera de la Antorcha Guadalupana luego de hacer una promesa a su hijo migrante. “Mi hijo estaba triste de no poder visitar la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe en México y esperaba con ansias la visita de la antorcha en Maryland, pero mi hijo murió en un accidente automovilístico dos meses antes de un diciembre. Al año del accidente, empecé a participar y no he dejado de hacerlo desde entonces”

«Primero lo hice por mi hijo, luego por los migrantes que no pueden ir a La Villa a visitarla. Nuestra Señora de Guadalupe y correr son lo que me han sacado adelante. Yo entiendo el sufrimiento, pero también la fe y la sanción que hay en éste recorrido. La Virgen de Guadalupe es una madre que vino a dar ánimo a sus hijos que migraron” Lucía Romero

