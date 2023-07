Antorchistas denuncian a la «28 de Octubre» por golpear a mujer

Tania Alonso, líder de los comerciantes del Movimiento Antorchista en el mercado Amalucan, denunció que integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre», golpearon a una mujer por negarse a “pagar piso”.

La afectada se dedica a vender elotes en los pasillos de la referida plaza, y este lunes fue agredida, además de amenazada.

La líder de comerciantes refirió que su homóloga de la 28 de Octubre, Tania Flores Méndez, golpeó a la mujer, cuando vio que la intentaron ayudar.

Acusó que los elementos de Seguridad Pública Municipal permitieron la agresión, pues a quienes querían defender a la señora los «encapsularon».

“Uno de los policías me tiró al suelo y me dijo que me calmara o que me iba a ir muy mal, y me puso la rodilla en la cara”

Tania Alonso

Líder antorchista en el mercado Amalucan