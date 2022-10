Anuncia AMLO la adición de más estados al modelo IMSS-Bienestar

Desde el Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que al nuevo modelo de salud, se le incorporarán 12 estados más, antes del 2023.

Indicó que el reto de tener un sistema de salud al nivel de países como Dinamarca y países nórdicos, se logrará con el apoyo de todos los trabajadores de salud, así como de las autoridades estatales y municipales.

El líder de la 4T, resaltó que el nuevo modelo IMSS-Bienestar ya está operando en los estados de Nayarit, Colima y Tlaxcala y para el fin de semana se sumarán seis entidades más.

Este nuevo plan de AMLO tiene como propósito el tener instalaciones en buen estado, equipados, así como medicinas suficientes.

Respecto al desabasto de medicamentos, el mandatario dijo que habrá repartición de fármacos el fin de semana.

En la intervención del director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo, recordó que sigue abierta la convocatoria internacional para médicos y especialistas.

Detalló que hasta el momento 597 personas ya complementaron su registro, de los cuales 374 son de nacionalidad extranjera, principalmente de América Latina.

El mandatario reveló que las pruebas del Tren Maya iniciarán el próximo año, augurando su inauguración para diciembre del 2023.

Declaró que visitará la zona para supervisar los avances cada dos semanas a partir de enero y espera que para diciembre estén listos mil 50 kilómetros. Con este proyecto, AMLO recalcó que espera que traiga beneficios a la región que había sido olvidada anteriormente.

🔴 #EnVivo | “Se está encontrando de que no hubo droga, pudo haber habido intoxicación por alimentos, por agua”, dice #AMLO sobre los estudiantes intoxicados en Chiapas y llama a que no haya psicosis #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/1sbBvW0EFc

Respecto a los casos reportados donde varios alumnos fueron intoxicados en el centro y sur del país, AMLO informó que los primeros estudios arrojaron que no se trataba de una contaminación por drogas.

Pero adelantó que en unos días tendrán un informe porque se hallaron «otro tipo de sustancias»

«Y tenemos que presentar todos los elementos como se están haciendo todos los estudios todavía no concluyen, por ejemplo en el caso de Bochil se están haciendo análisis de agua y a los muchachos y lo mismo en el caso de Tapachula, pero también en Hidalgo, en Álamo Veracruz, o sea se está encontrando que no hubo droga, que pudo haber alguna intoxicación, por agua, pero que no es un asunto de droga»

Andrés Manuel López Obrador