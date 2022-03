Aparición de Betzabeth y Fabiola, único deseo desde hace más de un año para sus familias

Las risas y juegos en familia se convirtieron en búsquedas diarias de angustia para Blanca, quien, desde el 13 de enero de 2021, no logra ver a su hija Betzabeth Alvarado Gallardo, de 22 años, debido a que desapareció al salir de su casa en Villa Frontera junto con su amiga Fabiola Narváez Rojas, de 24 años.

Salir a buscar alguna pista en la calle, participar en marchas o publicar carteles en redes sociales, son algunas de las acciones que Blanca y María Eugenia, madre de Fabiola, realizan de manera constante, con la esperanza de pronto reencontrarse con sus hijas.

En el marco del mes del Día Internacional de la Mujer, ambas se unen para dar visibilidad al caso a través de los recuerdos que guardan de ellas.

“Cuando un ser querido desaparece, todo se complica. El darte cuenta que tu hija no está contigo, no saber dónde está ni cómo está, cómo la tratan, si ya comió o no. Es muy doloroso pasar por eso, pensar en tu ser querido y no saber dónde está y que no te sepan decir”

María Eugenia