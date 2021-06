Aplaude Armenta actitud de Claudia Rivera tras las elecciones; dice que no piensa en el 2024

Por Esther Sánchez

El senador por Morena, Alejandro Armenta Mier, reconoció que Claudia Rivera Vivanco tuvo una conducta democrática al aceptar los resultados electorales del pasado 6 de junio; comentó que las derrotas y aciertos son responsabilidad de todos los militantes de un partido.

En rueda de prensa donde presentó una campaña de reforestación, abordó el tema electoral y dijo que en el caso de Puebla y de otros lugares donde Morena no tuvo buenos resultados se debe hacer un análisis de lo que sucedió.

Aplaudió que en el caso de la capital poblana Claudia Rivera reconoció los resultados y que Miguel Barbosa Huerta, a quien llamó el primer líder político en el estado, haya hecho un llamado a la unidad.

Armenta expresó que tras las elecciones debe darse unidad al interior de Morena, aunque precisó que unidad no es sinónimo de sometimiento, sino de crecimiento, por lo que confío en que las dirigencias realicen su trabajo a fin de lograr una renovación de lo representantes, para consolidarse en 2022 y 2023, y dar buenos resultados en el 2024.

Aseguró que a él no se le verá descalificando a ningún compañero o compañera y consideró que a Morena no le fue mal en términos generales; no obstante, donde no se logró el objetivo se tiene que hacer una reflexión. En ese sentido, destacó que ganaron 11 de 15 distritos federales y 17 de 26 locales.

Sobre la reunión que tuvo con el gobernador Barbosa Huerta, dijo que se abordaron temas de política y que le hizo la invitación para hacer política. Dijo que su relación es de respeto e indicó que en todo momento le ha notificado sobre su trabajo en Puebla y los logros en la Cámara de Senadores.

Por último, indicó que ahora no es momento de pensar en el 2024, sino de reconstruir lo que se tiene a la mano, y caminar en la unidad, esto en referencia a que es uno de los personajes que desde ahora suena para ser el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla.