Apoya “martes ciudadano” a doña Gloria Guillón con documento oficial

Por Redacción

Tras dos años de intentar fallidamente actualizar su acta de nacimiento en su estado natal, Sonora, este día la señora Gloria Guillón Flores acudió al “Martes Ciudadano” del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien resolvió le ayudará con este trámite mediante una reunión remota con las autoridades del Registro Civil de esa entidad.

De esta manera, la señora Guillón Flores, quien lleva más de 50 años viviendo en Puebla, no tendrá la necesidad de gastar recursos económicos para acudir a Sonora y corregir la Clave Única de Registro de Población (CURP) que aparece en su acta de nacimiento.

Doña Gloria, quien padece artritis en su pierna izquierda, agradeció el apoyo del gobernador para realizar dicho ajuste, tras resaltar que ninguna autoridad en el país de la jerarquía de Barbosa Huerta atiende a los ciudadanos como en Puebla.

“Alguien me dijo: ‘ve a las mañaneras del gobernador Barbosa, te va a escuchar y apoyar, alguna solución te va a dar, cuál, no sabíamos’, ningún gobernador lo hace, es el único, pero nadie de esa jerarquía sale a atenderte jamás, no existes para ellos, solo acá en Puebla”