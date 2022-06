Apoyan diputados priistas locales propuesta de «Alito» para armar a mexicanos

Diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) defendieron la propuesta para la posesión de armas realizada por el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, «Alito».

Nestor Camarillo Medina, dirigente estatal del PRI reconoció que esta medida ha sido algo «polémica», no obstante, aseguró que la iniciativa puede ser «la solución» al problema de la inseguridad en México.

Agregó que la mayoría de los ciudadanos cuenta con algún arma en sus viviendas para defender a sus familias y su patrimonio, y agregó que quienes no tienen una es por «falta de recursos».

Ante la serie de cuestionamientos en torno a esta iniciativa, Camarillo Medina declaró que los priistas creen que esa es la alternativa ante la falta de seguridad, la cual afirmó es causa de la «estrategia fallida» de Morena.

«Vemos que el país se le cae a pedazos al gobierno federal de Morena. Los delitos en nuestro país han incrementado porque la estrategia de abrazos, no balazos, no está funcionando; entonces, nosotros debemos de proponer lo que nosotros creemos que es correcto, o qué otra estrategia debemos seguir»

Sin embargo, negó que el que la sociedad tenga un mayor acceso a las armas represente un riesgo de aumento de actos violentos, pues aseguró que eso se trata de «un tema cultural».

Por su parte, la secretaria general del partido en Puebla, Isabel Merlo Talavera, también se pronunció a favor de la propuesta realizada por Alejandro Moreno Cárdenas.

Al respecto, Merlo Talavera detalló que como parte de la propuesta se deberá contemplar que los elementos de las corporaciones de seguridad pública y el ejército puedan llevarse sus armas a sus casas.

No obstante, indicó que para ello, los uniformados deberán acreditar su prueba de control de confianza.

En tanto, el diputado local Jorge Estefan Chidiac argumentó que esta iniciativa no existiría sí «los militares no huyeran de los delincuentes».

A su vez, aseguró que la propuesta no debe ser malinterpretada, pues lo que busca es regular la posesión de armas de fuego en domicilios y establecimientos, por lo que sus portadores no podrán salir a las calles con ellas.

«Morena está llevando al país por el rumbo equivocado, creo que esta iniciativa no sería necesaria sí los militares no salieran huyendo de los delincuentes, esta iniciativa lo único que busca es hacer un registro de las armas y darles a los ciudadanos una mejor calidad de armamento, no es lo mismo una pistola 22 que una ak47»