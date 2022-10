Apoyos a Sheinbaum fueron de Morena, no míos: Barbosa

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó que será cauteloso y no se va a expresar a favor de ningún aspirante de Morena a la candidatura por la presidencia de México en 2024.

En conferencia de prensa virtual, el mandatario poblano destacó el papel de quienes han manifestado su interés para el próximo proceso electoral: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y los secretarios federales de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y de Gobernación, Adán Augusto López.

Para Barbosa Huerta, ellos son “grandes políticos” y buenos amigos de varios años, por lo que apoyará cada una de sus intenciones.

“Yo como gobernador no me voy a pronunciar a favor de ninguno y seré cauto en todo este tipo de manifestaciones y apoyo (…) Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, son amigos míos de años. El propio Ricardo Monreal y cualquier otro. El que dejó de ser mi amigo y quiere ser (es) Noroña, pero le dije que ahí muere, entonces no me voy a expresarme a favor de nadie”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla