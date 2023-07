Aprueban reforma que amplía repertorio de violencia política de género

El Congreso de Puebla aprobó una reforma para considerar violencia política de género contra las mujeres los casos en que sean sean menoscabadas por sus vínculos de pareja, expareja o parentesco familiar.

También se castigará a quienes realicen amenazas, difundan información falsa o presenten denuncias infundadas, para que las mujeres desistan de una candidatura o renuncien a un puesto en la administración pública.

Con 39 votos a favor, el pleno aprobó por unanimidad las modificaciones a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las cuales estarán vigentes para la próxima elección de 2024.

Aurora Sierra Rodríguez, diputada proponente de la iniciativa, aseguró que la reforma será una «herramienta crucial» para proteger a las mujeres que participan en el ámbito político, además de otorgar un marco jurídico para denunciar dichas agresiones.

«Nunca más una esposa de, expareja de, hija de, hermana de, si no los nombres íntegros de mujeres que agencian poder individual para representar en el espacio público, que nunca más llegar a la política nos cause angustia, miedo o sufrimiento, si no certeza de ocupar los espacios públicos»

Aurora Sierra Rodríguez

Diputada proponente del PAN