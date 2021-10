Aprueban regidores a regañadientes formato para el Tercer Informe de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco

Por Paulina Millán

Con 12 votos a favor y 11 abstenciones, en sesión extraordinaria de Cabildo, los regidores aprobaron el orden del día del tercer y último informe de labores de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, el cual está programado para realizarse este 5 de octubre a las 9:00 horas.

En sesión extraordinaria, a tan solo unas horas de que se lleve a cabo el evento de la alcaldesa, se votó para definir el formato por el cual se estará realizando el informe de labores, el cual culminó con una modificación que no se había realizado en otras administraciones; es decir, los regidores de oposición no tendrán permitido emitir una postura sobre lo que se entregue en el informe. Lo que se considera una tradición esta vez será omitida.

Lo que ocasionó la molestia de lo regidores pertenecientes al grupo denominado G5, el cual está compuesto por partidos de oposición como el PRI y el PAN. Los afectados aseguraron que dicha acción “era una aberración”, no permitirles expresar su opinión ante los resultados de la edil.

El primero en levantar la voz contra la decisión fue el regidor del PAN, Enrique Guevara, quien propuso que en el orden del día, se considerara la intervención de los partidos, pero fue rechazado con:

«Simplemente lo expuse de manera cortés, ahí está no mentir no robar no engañar, demuestra todo lo contrario”

Enrique Guevara

Regidor del PAN