Aquí, ahora y siempre, por el futuro de Solidaridad: Laura Beristain

POR REDACCIÓN

Playa del Carmen, Quintana Roo. «El primer gobierno de la Cuarta Transformación en Solidaridad ha creado cimientos promisorios, a fin de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, siguiendo nuestra propia Agenda 2030 Local, la ruta de la justicia y el bienestar social”, dijo la presidenta Laura Beristain Navarrete al presentar su tercer informe de gobierno ante los ciudadanos solidarenses.

La alcaldesa, en el marco de la VIII Sesión Solemne de Cabildo, entregó resultados de su gestión acompañada del secretario de Gobierno de Quintana Roo, Jorge Arturo Contreras Castillo; la magistrada Mariana Dávila, representante del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, José Antonio León Ruiz, y la diputada y presidenta de la Mesa Directiva de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis.

Laura Beristain, quien llegó de la mano de la Cuarta Transformación en el año 2018, instaurando un gobierno humanista, en tres años sentó las bases de la transformación de Solidaridad, con orden y esperanza, con la generación de obras de alto impacto, justicia social, salud, así como el fortalecimiento de la seguridad y bienestar para todos.

Externó que a pesar de los contratiempos que surgieron en el camino, como fue el caso de la pandemia ocasionada por la COVID-19, el municipio salió avante y, con el apoyo del Gobierno de México, hoy se encuentra en franca recuperación de vuelta a la Nueva Normalidad.

“A tenor con esta situación, a pesar de los enormes contratiempos, nuestra política financiera y presupuestal nos permitió aumentar el gasto social, en temas medulares como la salud, la asistencia social y la alimentación, en todos los casos, sin incrementar la deuda pública a largo plazo”, acotó la edil, cumpliendo su palabra de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.