Arena Puebla se declara lista para volver; gobierno estatal tumba la reapertura

Cuando parecía que las butacas de la mítica Arena Puebla por fin serían desempolvadas y después de casi 16 meses de inactividad volverían a rugir con una lucha de nivel mundial, el gobierno del estado anunció que este recinto no cuenta con el protocolo para su reapertura.

De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill, la Arena Puebla no subió a la plataforma del gobierno su protocolo de reapertura ante la pandemia de Covid-19. Por ellos, añadió, no se han emitido recomendaciones y no ha obtenido su Código QR.

La Arena Puebla no cuenta con la validación de protocolos sanitarios para reiniciar operaciones, pues no han efectuado el registro en la plataforma para la reapertura del lugar con público, informó la titular de @Segob_Puebla, @ANALUCIAHILL.



📰📷https://t.co/sq0Kp2Hq2j pic.twitter.com/ENrhlxOQFL — Coordinación Gral de Comunicación y Agenda Digital (@CCSGobPue) June 30, 2021

La funcionaria aclaró que el Código QR se entrega cuando se aprueba el protocolo. La reapertura, a menos de que en una semana se cumpla con los protocolos, luce imposible.

Desde el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se dio a conocer que el próximo lunes 5 de julio, el inmueble de la 4 Sur y la 13 Oriente abrirá sus puertas para recibir a sus gladiadores y a su fiel afición.

La lucha estelar se anunció a cargo de uno de los ídolos poblanos, Místico, en compañía de Carístico y Volador Jr, en contra de Negro Casas, Templario y Gran Guerrero.

Además, otras estrellas como Lluvia, Reyna Isis, Atlantis Jr, Flyer, Hechicero, Microman y el Perico Zakarías, aderezarían esa especial noche.

Aquí el cartel completo.

La última función que la Arena Puebla promovió data del 16 de marzo del año pasado. Esa semana estalló en México la pandemia de la Covid-19 y el pancracio en Puebla no volvió más.