Armando Ríos Piter renuncia como rector de la UDLAP

Armando Ríos Piter anunció que presentó su renuncia como rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) al patronato nombrado por la Junta para el Ciudadano de las Instituciones de Beneficencia Privada, la cual es encabezada por Horacio Magaña.

A través de un video, el cual fue publicado en su cuenta de Twitter, Ríos Piter informó que presentó su renuncia para que “no haya pretextos” para el regreso inmediato de las actividades presenciales en la UDLAP.

“He decidido presentar mi renuncia al patronato legalmente reconocido de la UDLAP, para que no haya más pretextos y el campus regrese de inmediato a la normalidad”, escribió.

He decidido presentar mi renuncia al patronato legalmente reconocido de la #UDLAP , para que no haya más pretextos y el campus regrese de inmediato a la normalidad. pic.twitter.com/FahbabWLGg

Ríos Piter argumentó que el conflicto legal entre los patronatos de la universidad continuará, incluso, señaló que podría durar años, por ello tomó la decisión de hacerse a un lado.

“Desafortunadamente, me di cuenta de que se trata de un conflicto que podría llevar años, un conflicto judicial que seguramente seguirá, por lo que he decidido presentar mi renuncia al patronato legalmente reconocido por el Poder Judicial para que no haya más pretextos y se regrese de inmediato a la normalidad que tanto hemos anhelado”, mencionó.

Armando Ríos Piter