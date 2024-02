Armenta acusa a oposición de buscar «desvirtuarlo» con caso Lydia Cacho

El virtual candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que el caso sobre el escándalo del exgobernador priista Mario Marín Torres, por presunta tortura contra la periodista Lydia Cacho, no corresponde al partido guinda.

Durante su conferencia de este lunes, el político morenista refirió que el caso ocurrió durante el periodo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que exigió al tricolor asumir su responsabilidad y «no esconderse».

El senador manifestó su respeto a la periodista y denunció que la oposición busca «desvirtuarlo» como parte de una campaña «desesperada» de cara a la elección del 2 de junio.

Reiteró que no responderá por las acciones de otras personas, por lo que aclaró que nada tiene que ver con el escándalo durante el sexenio de Marín Torres.

Lo anterior, luego de que los voceros de la coalición Mejor Rumbo para Puebla pidieron una postura de la escritora y víctima de persecución política, por la supuesta participación de exfuncionarios del marinismo en el proceso electoral.

Criticó que la coalición opositora, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), busque deslindarse del priismo que está entre sus filas.

Armenta Mier señaló a los integrantes de la coalición priista de «esconderse y avergonzarse» por su apoyo del otrora partidazo.

«(…) Quien abandera al PRI son ellos, no nosotros, entonces que asuman su responsabilidad que no se escondan, luego se pone la camiseta y les da vergüenza y luego se la vuelven a quitar, pues ya no sabemos, pero es un tema de ellos, no de nosotros. Lo de Lydia Cacho, nuestro respeto para ella, es una luchadora social y es una mujer que admiramos y respetamos, yo no tengo nada que ver con eso y no tengo por qué asumir una responsabilidad que no me toca así de sencillo»