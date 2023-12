Armenta, listo para «enarbolar la bandera del humanismo mexicano»

Alejandro Armenta Mier, aún coordinador de la Defensa de la 4T, afirmó que está listo “para ir unidos en la lucha del legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, para de la mano de nuestra precandidata presidencial Claudia Sheinbaum, enarbolar la bandera del Humanismo Mexicano y los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Lo anterior lo mencionó a tan sólo unas horas de iniciar el proceso de precampaña este lunes 25 de diciembre con una tardeada.

Recordó que desde que fue designado como coordinador estatal “he buscado construir la unidad y gracias a eso hoy somos un gran equipo unido, cohesionado, con la incorporación de todas las expresiones».

«Porque así es como se logra el éxito y, lo más importante, entendemos que podemos ser diferentes, pero que tenemos un propósito común, que es la consolidación del proyecto de nación del presidente López Obrador y son esas coincidencias las que nos fortalecen” Alejandro Armenta Mier

Precandidato a gubernatura de Puebla por Sigamos Haciendo Historia

Finalmente, recordó que su arranque de precampaña será en punto de las 00:00 horas de este 25 de diciembre vía digital y será hasta las 15:30 horas de manera presencial, donde estará acompañado de los liderazgos de los partidos que integran la mega coalición, Morena, PT, Partido Verde, Nueva Alianza Puebla y Fuerza por México, en la Colonia La Libertad de Puebla, justo en el icónico Volcán Cuexcomate, a donde invitó sumarse a todas y todos los ciudadanos que aman a Puebla.

Cabe señalar que el evento se replicará de manera simultánea desde cada uno de los distritos locales de la entidad.

