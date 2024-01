Armenta respalda denuncia de Morena contra Eduardo Rivera 

El precandidato de Morena por la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, respaldó la denuncia que la dirigente estatal Olga Romero Garci-Crespo presentará en contra de Eduardo Rivera Pérez por irregularidades en su precampaña.

Lo anterior, luego de que la líder morenista acusó que el exalcalde de la capital poblana, Rivera Pérez, utilizó autos del Ayuntamiento durante el periodo citado, comprendido del 25 de diciembre del 2023 al 3 de enero del 2024.

El senador por Puebla indicó que el área jurídica será quien se encargue del caso, pues consideró que «existe una evidente violación a la ley que no puede ser omitida».

Por lo anterior, comentó que será el mismo partido que determine cómo llevará dicho proceso, del cual, dijo, será respetuoso.

Al ser cuestionado sobre las medidas de seguridad que el exalcalde capitalino solicitó para el periodo de campañas, Armenta Mier dijo que es una decisión que cualquier aspirante puede requerir, siempre y cuando visite la entidad poblana.

Aunque mencionó que las medidas preventivas tienen como finalidad cuidar la integridad de cada candidato, no precisó si en su caso buscará este tipo de protección.

Cabe resaltar que esta propuesta fue realizada por el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, quien indicó que los candidatos gubernamentales pueden solicitar medidas de seguridad en algunos puntos de la ciudad.

«La integración de Iván Galindo al PAN representa una suma de corruptos», dice Armenta

En otro tema, el Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla, consideró que la salida de Iván Galindo Catillejos de Morena no afectará al movimiento, al considerar que su llegada al Partido Acción Nacional (PAN), representa una suma de corruptos.

Lo anterior, luego de que Iván Galindo, quien apoyó en su momento al diputado Ignacio Mier Velazco, decidió sumarse al equipo del candidato panista por la alcaldía de la capital poblana, Mario Riestra Piña.

Alejandro Armenta puntualizó que a pesar de que Galindo Castillejos estuvo en el partido vinotinto, nunca dejó de ser parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que reiteró que Morena no se verá afectado por esta salida, al referir que «sumas que no son sumas, no restan«.

«El Prian hace su labor, el PRI corrupto apoya al PAN corrupto, es una suma de corruptos» expresó.

«Liz Vilchis tiene derecho de participar por la alcaldía de Puebla»

En otro contexto, el aspirante por la gubernatura, Alejandro Armenta consideró que la poblana Elizabeth García Vilchis, integrante del gobierno federal, está en su derecho de participar por la presidencia municipal de Puebla, pues consideró que ha defendido la Cuarta Transformación.

El senador poblano mencionó que la titular de la sección «¿Quién es quién en las mentiras?«, podría ser considerada para la contienda electoral, ya que destacó su trayectoria al interior del movimiento.

«Liz es una extraordinaria defensora de la Cuarta Transformación, es una mujer formada y es una poblana distinguida» expresó.

No obstante, puntualizó que será la dirigencia quien determine su participación y en su caso, la designación para disputarse la alcaldía en las próximas elecciones.

Foto: Agencia Enfoque

