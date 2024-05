Arrancan en septiembre Estrella de Puebla y Línea Metropolitana

Será durante el mes de septiembre cuando inicien operaciones la Línea Metropolitana de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y la Estrella de Puebla, como parte del nuevo concepto, Parque Sendela.

En rueda de prensa, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, señaló que el compromiso que tiene es terminar todas las obras ya iniciadas antes de que concluya su administración, y lo proyectado para la también llamada Línea 4 es entregarla en septiembre.

Afirmó que las obras para esta nueva ruta de transporte ya tienen un avance importante, por lo que ya se comenzaron a hacer pruebas en las unidades que formarán parte de su recorrido.

Reveló que ha habido una restricción financiera por parte de Banobras que no ha permitido que cuenten con todos los recursos de parte de la federación para este proyecto, no obstante, esto no ha impedido que se avance.

Incluso mencionó que se lanzará una nueva convocatoria para licitar la segunda etapa del proyecto, la cual también se realizará con recursos del estado hasta tener los fondos de Banobras.

La construcción de esta línea tendrá un costo de mil 450 millones de pesos con aportes del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), empresarios y gobierno estatal y federal.

Estrella de Puebla reabrirá como Parque Sendela

El director del organismo Convenciones y Parques del Gobierno de Puebla, Rafael Pérez Xilotl, reveló por su parte que ya inició el montaje de la estructura de la estrella y se continúa con elementos técnicos y mecánicos.

Detalló que hasta la fecha ya se tiene montado el eje central de la rueda, seis columnas, rodamientos de carga y ajuste, y posteriormente continuarán con la colocación de los rayos frontales y traseros que irán formando los dos aros de la Estrella de Puebla, concluyendo con la colocación de góndolas.

Mencionó que la Estrella de Puebla reabrirá hasta septiembre, pero el carrusel veneciano, kioscos, espacio para venta de comida y renta de bicicletas comenzará a funcionar en junio.

Foto: Agencia Enfoque

