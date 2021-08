Las artes, libertad y sanación en un alma apasionada

En El Ciudadano te damos la bienvenida a nuestra séptima Vida Excepcional. Te pedimos que leas, compartas, inspires y disfrutes de la capacidad de lucha, amor y entrega por vivir de una manera especial…

En México, de acuerdo a estadísticas del Inegi, un individuo promedio llega a leer 3.4 libros al año, y esta cifra no varía con el paso del tiempo. Incluso con el arribo tecnológico, los dígitos podrían ir en picada. Pero hay quienes simplemente no podrían tener una vida sin obras literarias acompañando sus días.

“Heredé libros del siglo IXI y XX, también de mediados del XX, de mi bisabuelo materno, era literatura barroca”, así nos cuenta nuestra entrevistada, quien a muy temprana edad, (10 años), le nació el amor a la lectura.

Destalla que el lenguaje de aquellas obras era muy complicado y diferente. Entusiasmada cuenta que en varias ocasiones llegó a encontrar cartas románticas que su tátara-abuelo escribía para consumar conquistas amorosas.

Estas primeras lecturas marcaron su vida y a los 12 años de edad fue que empezó a escribir de manera inconsciente, con una notoria e importante influencia, la de Gustavo Adolfo Becquer, (poeta y narrador español del movimiento del Romanticismo).

“Yo escribía barroco, historias, cuentos, mini-ficciones, poesía, lo que poco a poco me llevó a descubrir mi estilo de cómo escribir” Entrevistada

A pesar de que su padre no tenía estudios, ella comparte que él la involucró en las artes desde muy niña. Veía películas en blanco y negro, extranjeras.

“Parte de que ahora tenga una vida vampirezca, como dormirme hasta muy tarde viendo películas, se lo debo a él” Entrevistada

Un no plagio descalificado

Decide consolidar su amor a las letras al entrar al Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, (BUAP), debido a la influencia de su hermano mayor, quien llevaba libros a su hogar, y como todo infante, “curioseaba”. A través de ese acercamiento leyó muy niña, la “Divina Comedia” de Dante Alighieri, y aunque no lo comprendió cabalmente, lo disfrutó.

En una secundaria del gobierno poblano, donde estudiaba, participó en un concurso de poesía, pero la descalificaron porque los maestros creyeron que era un plagio.

“Al principio me decepcioné mucho, pero después pensé como era tan bueno, creyeron que una niña de 13 año no podía escribir así con ese sentido amoroso y erótico” Entrevistada

Su mamá mostró una serie de escritos que su hija ya acumulaba, al por mayor, por tal el escrito sí era suyo. A lo que finalmente los maestros mostraron asombro y decidieron reconocerla.

“Porque yo vi esa descalificación como un fracaso” Entrevistada

Ella reconoce que su escuela secundaria fue muy mala, en muchos aspectos, y no tuvo “motor” en su gusto por la literatura, pero al entra en la preparatoria sí, y fue en segundo año de este nivel, que su mentora le dio las herramientas para detonar su talento estudiado y adelantado.

Precisamente en la preparatoria “explota” su adoración por las letras; desde ese momento decidió que quería ser maestra relacionada con ello, seguir escribiendo y estudiar más sobre todo lo referente a la literatura.

Pero también comenta que a sus 16 años inicia su fascinación a la par, por el teatro, y participa en el taller de dramaturgia y caracterización; incluso se vuele novia del director de éste, quien después sería su esposo.

Cabe precisar que en hasta hace 20 años, la edad no era tan estricta para estudiar en los diferentes niveles académicos del país; así que podías tener compañeros 10 años mayores que tú. Además, su relación no era “mal vista” ni restringida. A pesar de que sí existía más presencia de la moral en aquella época.

Años después, cuando ya estaba casada con el entonces director del taller teatral, formó una productora bajo el nombre “Teatro Lata Producciones”, que involucraba un evento de cortometrajes y la banda de grupo de rock de su hermano de en medio, pero mientras avanza en este proyecto, termina su relación marital, y eso afecta para mantener esta tarea y le ponen fin, la cual les dejó deudas, pero también la presentación por 4 años de la obra “A puerta cerrada”, en la que ella participaba, en el Teatro de la Ciudad”.

“El teatro para mi no es un hobby, es una forma de vida. Por ahora no me han invitado, pero si llega lo haría” Entrevistada

Escribir, no para obtener aplausos, sino placer

Ella señala que desde siempre ha publicado sus escritos en diferentes espacios, y también los ha metidos a concursos, pero ha experimentado malos ratos en estos, porque:

“Existe mucha mafia en la calificación de los trabajos. Sé de la calidad de mis escritos y luego me entero cuáles ganaron; y no es por demeritar, pero non tan buenos” Entrevistada

Tarea pendiente

Manifiesta que a raíz de estas situaciones, mejor optó por compilar sus poemas, para crear un poemario y llevarlo a editoriales y probar suerte para formalizarlo.

Aunque reitera que su pasión por la literatura al paso del tiempo se ha convertido en un desahogo personal que está oculta de la crítica pública.

“Me ha llevado años pulir mi estilo. Veo que han mejorado mucho mis escritos, mi vocabulario, mis técnicas. Este es un reconocimiento propio para mi maduración como escritora” Entrevistada

La verdad es que no estoy “cazando” becas, o concursos, porque sinceramente sí me han decepcionado.

Por ahora estoy haciendo podcasts de cine sobre críticas a películas independientes. Remarca que participó en una revista literaria virtual, pero lo dejó porque no había retroalimentación, entonces empezaba a verse como una manera de manipulación para robar material.

Actualmente da clases en una preparatoria de la BUAP; y aunque por 24 años ha sido profesora confiesa que estas nuevas generaciones, en general, se muestran desinteresadas, y desconectadas; lo cual ha implicado un mayor reto en su carrera profesional.

Porque señala que recién egresada de la carrera, a sus 23 años entró a dar clases a nivel licenciatura, y aunque sólo la tenía contratada para un grupo, su excelencia la llevó a impartir su conocimiento a 10 grupos más. En esa universidad gestionó un taller de teatro, el cual fue un importante “escape” y encuentro espiritual que trascendió en sus alumnos. Dar clases en esta escuela acentúa que ha sido de las mejores experiencias en su vida.

Pasión por la vida, al extremo…

Nuestra entrevistada, celosa de su vida privada, abre su corazón y pormenoriza que vivió una crisis existencial muy intensa. La soledad puede ser maravillosa, perfecta, adictiva, pero para alguien con tanto por compartir, sentir, dar y amar, termina siendo lacerante.

“Yo soy muy idealista en el amor. Me gusta amar y estar muy enamorada, sino no vale la pena estarlo” Entrevistada

En el tema del amor, asegura que no le fue siempre del todo bien, “tuve momentos de desamor bastante intensos”.

Fue en octubre del 2020 cuando vivió una crisis impensable, presentó una grave depresión, que la llevó a quererse matar. Ya había tenido proyecciones de hacerlo, pero un día ella se sintió muy mal; se quedó de ver con una amiga, y no quería irse a su casa, no quería volver a esa tajante soledad. Sin embargo llegó a su casa.

Esa noche tocó fondo; hizo “todo” para acabar con su dolor. Tomó caja y media de pastillas para dormir, se cortó las muñecas, fumó mariguana, bebió alcohol…

En estado de total inconsciencia escribió en su cuenta de Facebook un post que alarmó a sus familiares y amigos. Una amiga le escribió a su hermano, quien le habló a una prima que vive cerca de ella, para conocer lo que pasaba. Tuvo que intervenir la policía para allanar la casa, para después llevarla al hospital y salvarla.

Ella no se acuerda de ese episodio, sólo tiene claridad de que no podía parar de llorar en el nosocomio.

En cuanto recupera su lucidez empieza a tomar a darse cuenta de lo que hizo; porque sus alumnos, amigos, familia, empiezan a volcarse para preguntar por su salud. La visitan, le llaman, le dan un nuevo sentido de razón a su vida.

“Nunca imagine que tanta gente me quisiera, o podría preocuparse por mí, como lo hizo” Entrevistada

Alerta, apoya y salva

Muchas personas que deciden matarse no son capaces de darse cuenta del afecto que les brindan personas a su alrededor. Y aunque la mayoría no “avisa” que desea terminar con su vida, si notas asilamiento, tristeza, enojo, cambios importantes en el comportamiento de una persona cercana, ayúdalo. En México hay instancias profesionales que brindan asistencia, como el 800 911 2000, la Línea de la Vida.

Ella expresa que tiene a una persona especial, un amor, pero no pueden estar juntos por muchos motivos, pero tras tomar conciencia sobre lo que se hizo, justo ahora no quiere ninguna relación, que no significa vetar el amor de su vida. Sólo “no depender de ninguna forma de nadie”.

“Todo lo que escribo tiene un vínculo con mis relaciones, pero ahora a mis 44 años, sigo siendo apasionada, intensa, pero ya no soy idealista. Ahora acepto a la persona como es, no como quiero que sea. No busco cambiarlo” Entrevistada

Afirma con cariño que el amor la hecho mejor persona, y es ella la que está cambiando hábitos dañinos, porque “nunca es tarde para cambiar y corregir errores”.

Por ahora una amiga le hace compañía de manera periódica, para reforzar este proceso de comenzar a vivir una vida sin dolor, sin tristeza, con amor propio, y el apoyo de sesiones terapéuticas; así como la complicidad invaluable de su hermano de en medio que ha sido el claro ejemplo de lo que significa hermandad.

Este hecho hizo que su mamá le diera una “cara” que no conocía, una más apapachable, más confortable, diferente a la mujer estricta que creo una mujer con mucho amor en todos los sentidos de su vida.

“A pesar de todo, el amor siempre será mi inspiración máxima en cada letra, porque también he vivido lo mejor a través de ese sentimiento” Entrevistada

Para finalizar, ella recomienda a todos aquellos que aman la literatura a escribir por ese gusto, por deseo, no sólo por ganar un premio, más por un sentido humano y reconocimiento propio.

“Hagan todo con amor, porque todo lo que he hecho con amor, no lo cambio por nada” Entrevistada

Ella nos ejemplifica el poder del amor, lo que se hace a través del sentimiento más significativo de los humanos, uno que es posible salvar, sanar y comprender el valor de la vida, en su verdadera esencia.

