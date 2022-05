Arturo Zaldívar insta a parar la violencia en contra de la mujer

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instó a establecer una alianza entre la sociedad, instituciones educativas y autoridades con la finalidad frenar la ola de feminicidios, violencia y desaparición de mujeres.

”Creo que debemos celebrar una gran alianza entre las autoridades, las universidades públicas y privadas, la sociedad civil, para revertir esta tragedia colectiva. No podemos seguir viviendo en un país donde las mujeres pueden desaparecer y no pasa nada”.

Mientras se sigan cometiendo crímenes de odio contra las mujeres todos los días, este país no tendrá seguridad, justicia, paz, no podrá avanzar hacia una sociedad de concordia, de fraternidad, una sociedad en que impere el Estado de Derecho: Min. Pdte. @ArturoZaldivarL pic.twitter.com/n5ieL0TsSu

Hizo una reflexión sobre la razón que agrava las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas, como la pobreza.

El titular del Poder Judicial participó este miércoles la firma de convenio entre la SCJN con el Centro de Documentación, Investigación y Prospectiva para la Seguridad, Justicia y Paz, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), cuyo secretario ejecutivo es Jaime Valls. Participaron también el subsecretario de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luciano Concheiro Bórquez; el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue; y la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx), Ernestina Godoy.

Zaldívar también mostró su descontento al ver que en México las mujeres sean asesinadas, desaparecidas o violentadas, sin que haya una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Llamó a las autoridades a poner atención suficiente a este fenómeno, lo que genera la impunidad que permite la actuación de los agresores.

”¿Por qué los hombres matan mujeres todos los días? porque pueden y porque no pasa nada, porque no hay consecuencias, porque los feminicidios no se investigan, porque cuando se investigan, se investigan maly, cómo se investigan mal, por regla general las carpetas en las fiscalías no se arman adecuadamente y de ahí viene después la impunidad con las resoluciones, perolos asuntos que se judicializan de desapariciones y muertes de mujeres son una minoría casi insignificante”.