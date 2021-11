Asegura Barbosa que reconstruirán viviendas de Xochimehuacan

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que, tras serie de explosiones, ocurridas por una toma clandestina la madrugada del domingo en la zona cero de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, las familias serán indemnizadas y reconstruirán sus viviendas, además pidió a los ediles no permitir asentamientos en zonas de riesgo.

“Vamos a reconstruir, el tema de la reubicación es el que no podemos definir en este momento de manera precisa, pero vamos a reconstruir las viviendas destruidas”

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Juan Daniel Gámez Murillo, afirmó que, terminada la remoción de escombros, iniciarán con la reconstrucción de las casas en la misma zona donde explotó la toma clandestina.

El mandatario estatal aseguró que serán indemnizados los afectados y que su gobierno hará una revisión metro a metro de los ductos que atraviesan el estado para la reubicación de viviendas.

“Nos vamos a hacer cargo de indemnizar a las personas afectadas de todos los daños que hayan tenido, pero quiero dejar en claro algo, no nos vamos a meter a revisar esta zona”

Aseguró que harán una revisión metro a metro de los ductos que pasan por el estado, con el fin de poder asociarlos con los proveedores de gas, así como a las gaseras y el traslado de las pipas por carretera.

“Este es un terreno en el derecho de vía, por lo tanto no tiene registro público de la propiedad, no tiene registro catastral ni predial, no lo tiene, pero fue ocupado en los hechos por personas que deliberadamente llevan la intención de hacer una toma clandestina”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador