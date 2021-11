Asegura Barbosa que tercer informe será presencial y en el Congreso local

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, aseguró que su tercer informe de gobierno será de manera presencial ante el Congreso local, pero descartó realizar un evento de estilo priista; sin embargo, está evaluando en realizar un evento con invitados.

Comentó que no hará un evento como lo hacía el Partido Revolucionario Institucional (PRI), debido a que realizaban muchos anuncios y ese no es el estilo de la cuarta transformación.

“Sí va a ser presencial, compareceré ante el Congreso local a rendirlo en los primeros días de diciembre. Hablaré del estado que guarda la administración pública estatal”. Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla

El mandatario estatal dijo que no abordará las detenciones y de bandas criminales, debido a que eso no forma parte de la rendición de cuentas que guarda la administración. Además, aseguró que no cambiará a nadie de su gabinete ni hará otro tipo de anuncio.

“Sólo se rendirán cuentas de lo que guarda la administración pública estatal, sólo eso. Este informe no está asociado con la detención de delincuentes, eso lo hacemos todos los días, hacemos esfuerzos. Son bandas criminales, pues en ese caso ya hubiéramos detenido al Toñín desde hace meses, pero ustedes conocen los hechos públicos por los cuales no se ha podido, pitazos de la policía, un chorro de cosas; luego escribiré un libro para decirlas todas”. Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla

Por último, dijo desconocer si estará acompañado por políticos de alto renombre o por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Foto: Agencia Enfoque

