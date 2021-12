Asegura Belmónt que es dirigente de Morena y no necesita aval del CEN

Aristóteles Belmont Cortés señaló que seguirá en funciones como presidente de Morena en Puebla, a pesar de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido no lo ha ratificado, pues «no es necesario que lo haga».

En entrevista, explicó que al no tener un presidente o secretario general, por estatutos, le corresponde ocupar ese cargo; sin embargo, su puesto es como delegado en función de la Secretaría de Organización.

Añadió que no es necesario que el CEN avale su puesto, ya que este organismo sólo está facultado para nombrar delegados y, con base a los estatutos internos de Morena, él se encuentra en condiciones de ser dirigente.

Afirmó que por ahora están enfocados en reunir las firmas para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, retomarán las actividades en los comités de afiliación en los 217 municipios.

Por lo anterior, comentó que será hasta octubre de 2022 cuando realicen la renovación de todos los órganos de Morena, donde incluirán los consejos estatales.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato contra el presidente, los afiliados y simpatizantes de Morena deben entregar las firmas del 3 por ciento de la lista nominal de electores, es decir, 2 millones 758 mil 227 firmas a nivel nacional.

En Puebla se requieren 139 mil, pero según datos del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), hasta el corte del 3 de diciembre sólo se han entregado 8 mil 620.

Aristóteles Belmont justificó la baja cantidad de firmas y dijo que tenía «otros datos». Explicó que los datos no se han actualizado, por ello no se reflejan en su totalidad, porque los encargados de la recolección, que no es la dirigencia, los están entregando por bloques.

A mediados de mayo de 2021, se informó que Aristóteles Belmont se quedaría al frente del partido, tras la ratificación de la candidatura plurinominal de Édgar Garmendia de los Santos.

También, el pasado 21 de octubre en su visita a Puebla, la delegada nacional de gobiernos municipales de Morena, Dolores Padierna Luna, promovió a Aristóteles Belmont Cortés para la presidencia del partido en Puebla, cargo que ocupa actualmente como interino, en miras del proceso electoral 2024.

