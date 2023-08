Asegura Ebrard que no se va de Morena, porque ganará encuesta

Marcelo Ebrard advirtió que no renunciará al partido porque ganará la encuesta que designará al candidato presidencial de las próximas elecciones.

Te puede interesar: Fernández Noroña ve a Ebrard ya en Movimiento Ciudadano

«A los que les urge que me vaya de Morena son los que saben que les vamos a ganar”, dijo en declaraciones a la prensa afuera del Instituto Nacional Electoral (INE).

El aspirante presidencial de Morena acudió al INE a pagar una multa de 10 mil pesos por la presentación del Plan ANGEL en materia de seguridad, por contener elementos electorales

«Yo no me voy a ir a ningún lado. No sé quién se quiere ir a otro lado. Yo no me voy de Morena, porque voy a ganar la encuesta«, enfatizó el morenista.

El jueves, Morena designó las cuatro empresas que realizarán encuestas espejo para elegir al candidato presidencial

Los nombres de las encuestadoras serán revelados hasta el 6 de septiembre cuando se presenten los resultados

Sin embargo, la representante de Ebrard, Malú Mícher, no firmó el acuerdo de designación de la encuestadoras

Este viernes, Ebrard remarcó que las encuestadoras tienen que cumplir sí o sí con “todos los requisitos que se dijo deben de cumplir”.

«El día de ayer me informó la senadora Malú que fue muy largo el proceso y al final del día se decidió no suscribir esa acta hasta que no quede de plena satisfacción de los que participamos. El día de hoy van a seguir en conversaciones para resolver que haya una adecuada representación» Marcelo Ebrard

Aspirante presidencial de Morena

Entre los puntos que las casas encuestadoras deben cumplir, explicó Marcelo Ebrard, es que sean nacionales y deben ser “ajenas a errores”.

Además, el aspirante presidencial insistió en que sus denuncias de acarreo y otros posibles delitos en el proceso interno de Morena “son de buena fe”.

“Para nosotros es decir lo que es: no al acarreo, no ofrecer apoyos o amenazar con retirarlos, eso tiene que desaparecer, eso no puede ser en Morena”, señaló.

Ebrard Casaubón aseveró que “sorprende que Fernández Noroña casi pida mi expulsión como si fuera el PRI de los años 80”.

También puedes leer: Ebrard pide respetar proceso de Morena, acusa acarreo de otros aspirantes

Por último, reiteró su pedido de que «permitan que la militancia elija libremente, no tengo duda que en esa lucha vamos a ser vencedores».

En el INE hace unos momentos pic.twitter.com/iMuJ05bcv7 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 18, 2023

Foto: Twitter

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com