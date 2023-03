Asesina de Norma Lizbeth pasaría 5 años interna; exigen juicio como adulto

Azahara Aylín “N”, de 14 años, presunta asesina de Norma Lizbeth, ambas alumnas de la Secundaria Oficial 0518, anexa a la normal de Teotihuacán “Los Jaguares”, en el Estado de México (Edomex), pasaría sólo cinco años internada en el Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”.

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, el tiempo máximo de reclusión por cometer diferentes delitos es de 8 años, pero algunos salen antes, al cumplir la mayoría de edad que es de 18 años.

En «Quinta del Bosque», un juez de control determinará la situación legal de la menor acusada de homicidio calificado, pero como sólo tiene 14 años de edad no puede ser juzgada como adulta a pesar del crimen que cometió.

Además, el referido lugar tiene como misión reformar a los adolescentes internos por delitos que van desde robo, hasta secuestro y asesinato, para lograr su reinserción a la sociedad.

Incluso Azahara Aylín “N” podrá continuar sus estudios durante el tiempo que esté interna, y también podrá aprender un oficio, porque las autoridades mexicanas, en general, apuestan a conseguir un cambio de conducta en los menores y puedan comenzar una nueva vida en beneficio de la sociedad.

Norma Lizbeth murió tras golpiza

Es necesario recordar que la estudiante Norma Lizbeth falleció el pasado 15 de marzo luego de recibir una golpiza, por momentos con una piedra, por parte de Azahara Aylín “N”, el 21 de febrero del año en curso. El dictamen sobre la muerte fue traumatismo craneoencefálico.

Tras darse a conocer la muerte, la noticia se viralizó y la familia de la joven exigió justicia, y en respuesta despidieron la directora de la Secundaria Oficial 0518, anexa a la normal de Teotihuacán “Los Jaguares”.

Posteriormente, el 18 de marzo, se dio a conocer que la presunta asesina fue detenida en la frontera con Estados Unidos, cuando trataba de huir del país junto con su madre. En la noche se informó sobre su vinculación a proceso e internamiento en el Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”.

Edomex desmiente intento de suicidio de victimaria

El 20 de marzo, en redes sociales comenzó a circular la información de que Azahara Aylín “N” habría intentado suicidarse, por lo que la Secretaría de Seguridad del Edomex desmintió el hecho.

«Con relación al supuesto intento de suicidio de una menor en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, la dependencia Informa que la joven se encuentra en perfectas condiciones, sin ocurrir eventos que pudieran vulnerar su integridad física» Secretaría de Seguridad del Edomex

Comunicado

Exigen juicio como adulto en Change.org

Por otro lado, el caso sigue escalando y busca llegar a las últimas consecuencias porque un grupo de mexicanos realizó una petición a través del sitio Change.org para que se haga justicia por la muerte de Norma Lizbeth, y Azahara Aylín “N” sea juzgada como adulta.

El nombre de la solicitud ingresada al referido lugar, que hasta ahora lleva 6 mil 798 firmas es: “Basta de racismo: justicia para Norma Lizbeth Ramos Pérez”.

A través de las redes sociales y en medios nacionales se afirmó que la alumna era víctima de racismo por su color de piel por parte de sus compañeros, quien a la vez describen a la agresora como una joven «burlona y peleonera».

En la petición a Change.org se leen mensajes como este: “Norma Lizbeth no debía morir a sus 14 años, no merecía lo que le hicieron, ella no debió haber sido molestada por sus compañeros de escuela, ella no debió haber sufrido de burlas ni odio debido a su color de piel ni por ningún otro motivo”.

