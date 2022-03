Ashley Muñoz gana medalla de plata en Campeonato de Esgrima en Lima 2022

Ashley Samantha Muñoz Flores, estudiante del segundo semestre de la Licenciatura en Ingeniería Química de la BUAP, obtuvo medalla de plata, en la modalidad por equipos en sable femenil, en el Campeonato Panamericano Juvenil y Cadetes de Esgrima 2022, celebrado en Lima, Perú, del 20 al 28 de marzo, con lo cual obtuvo su pase al Campeonato del Mundo Juvenil y Cadetes de Esgrima 2022, con sede en Dubái, que tendrá lugar del 2 al 10 de abril próximo.

Asimismo, en esta justa deportiva la joven de 19 años se posicionó en el onceavo lugar a nivel individual de 38 participantes de Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, Canadá, Puerto Rico, Cuba, El Salvador, Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. En el Campeonato del Mundo Juvenil y Cadetes de Esgrima 2022, con sede en Dubái, sólo asisten tres atletas, entre estas Ashley, en la categoría Juvenil Femenil de Sable, en la cual contendrá en las modalidades individual y por equipos.

El Campeonato Panamericano Juvenil y Cadetes de Esgrima congregó a cerca de 400 atletas de 24 países, entre los 13 y 20 años, quienes contendieron en las modalidades de Espada, Florete y Sable, del 20 al 28 de marzo, en las instalaciones del Polideportivo 1 del Centro de Alto Rendimiento de la Villa Deportiva Nacional en la ciudad de Lima.

La delegación mexicana estuvo conformada por 40 atletas en las categorías Juvenil y Cadetes, varonil y femenil. En este certamen, Ashley Samantha Muñoz Flores logró medalla de plata por equipos en sable femenil, al lado de Natalia Botello y Mariana Guzmán, de Baja California, y Regina Pedraza, de Nuevo León. La escuadra nacional cayó en la final ante Estados Unidos, con apretada pizarra de 45-43. En tanto, ganó a Perú en cuartos de final, con una puntuación de 45-12, y a Brasil en semifinales, 45-28.

Cabe recordar que Ashley logró su pase al Panamericano Juvenil tras su participación en dos selectivos nacionales: el primero, del 20 al 23 de octubre del año pasado en Guadalajara; y el segundo, del 20 al 23 de diciembre, en Nuevo León, en los cuales obtuvo el segundo lugar, que la ubicó en la segunda posición nacional y en una de las cuatro competidoras mexicanas de sable para conformar la selección en ese campeonato internacional.

Las próximas participaciones de Ashley Samantha Muñoz Flores serán el clasificatorio de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), del 16 al 23 de abril, y posteriormente el clasificatorio para la Universiada Nacional, del 23 al 28 de abril, ambos en Querétaro.

Esgrima es una disciplina que practica desde los 8 años. A la edad de 9 años ganó su primera medalla en el Campeonato Infantil doble A. Después participó en competencias estatales y nacionales, cuyos triunfos más destacados son tercer lugar en los Juegos Nacionales CONADE 2019; subcampeona nacional en 2021 y subcampeona nacional universitaria en el mismo año.

“Elegí esgrima porque ser un deporte complejo y distinto a los demás; el tiempo de respuesta es muy corto, por lo que se debe estar activo en todo momento. Este deporte me ha aportado constancia, perseverancia y paciencia. Mi carrera se basa en la resiliencia, muchas veces he querido darme por vencida y al final logro salir adelante por la disciplina”, expresó.

