Así se ve el futuro de Puebla

Por Xel Arianna Hernández

Este jueves 09 de diciembre, durante la última sesión plenaria del H. Congreso del Estado, los y las diputadas pertenecientes a la LXI Legislatura votarán la Ley de Egresos del Estado para el año 2022 y con ello se reflejan las prioridades del gobierno y el seguimiento al Plan de Desarrollo Estatal.

Primero, es mi deber informarles que la austeridad les llegó a las dependencias de gobierno y pese a las limitaciones financieras, Puebla continuará con el ejercicio responsable de gastar el presupuesto con base en las necesidades del estado, principalmente en la enseñanza. Este proyecto de egresos está enfocado en la eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto, reduciendo recursos únicamente en gastos administrativos, sin afectar el desempeño de las funciones sustantivas de los ejecutores del gasto.

Es importante destacar los ejes de desarrollo mayoritariamente beneficiados, así como su impacto dentro de la lógica del estado: el desarrollo rural contará con un aumento de presupuesto en insumos y equipamiento; una de las características más destacables es la reorientación de un porcentaje del presupuesto en torno a un criterio de apoyo a las productoras agrícolas mujeres; la estrategia de inclusión de género va más allá del discurso y se ve reflejado en un esfuerzo que busca incentivar la participación laboral y la emancipación económica de las mujeres en un rubro tradicionalmente masculino, abarcando así mejoras sustanciales no solo en materia financiera, sino también en la autoestima de muchas mujeres que anteriormente eran dependientes de su cónyuge.

En lo referente a la seguridad se aplicarían recursos para la creación de plazas de policías, además de que este año se finaliza el pago de adquisición de aproximadamente 250 unidades de patrullaje que pasan a ser pertenencia del estado, sin mencionar el aumento al presupuesto de equipamiento y capacitación aprobado durante el último mes.

Sumado a esta labor, entre las estrategias de seguridad que personalmente aplaudo, se incluye fortalecer, de la mano de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, la Prevención y Atención de la Violencia y Discriminación Hacia las Mujeres y lo referente al apartado de Alerta de Género. Con la inclusión de este rubro, constatamos la inclusión y atención que ofrece el Gobierno del Estado al sector femenino; un sector profundamente lacerado en los últimos años.

Respecto al tema de salud, recordemos que la mayoría de la aportación es de etiquetado federal, sin embargo, se mantiene el criterio del “Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas” en seguridad social a través de la Aportación Solidaria Estatal.

Sin embargo, al eje de desarrollo al que me quiero enfocar, es precisamente el rubro de la Educación y aunque a través de estas líneas me deslindo de mi calidad de presidenta de la Comisión de Educación, no puedo evitar transmitirles mi entusiasmo entorno a los proyectos que se avistan en el futuro cercano. Y es que el incremento al presupuesto de infraestructura educativa, por encima de los 900 millones, va a permitir generar espacios educativos como áreas vivas, de aprendizaje continuo, que representen auténticos puntos de convergencia de las comunidades.

Igualmente, el incentivo que recibirá el magisterio a través del aumento salarial del 3.9% tanto en sueldo como en prestaciones, así como el incremento del número de plazas y la reinstalación de otras tantas es un acto de agradecimiento y de reconocimiento a su importante labor tras la pandemia.

Por si fuera poco, la justicia social también se hace presente para las comunidades originarias, con el aumento del 12.89% respecto del presupuesto 2021 para educación y cultura indígena.

En términos generales es un gran paso en torno de la reivindicación por la justicia social. Un país que quiere crecer es un país que tiene que aprender. Solamente “la educación nos hará libres”, José Martí.

