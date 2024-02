Audi alista doble votación para el 9 de febrero ¿sobre qué?

El próximo 9 de febrero se realizará una votación doble al interior de la empresa Audi, en donde se determinará si los sindicalizados aceptan el aumento salarial del 7 por ciento, además, la automotriz consultará a los obreros si están de acuerdo con la huelga que inició hace 12 días, en busca de declararla como inexistente.

Así lo señaló el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi), César Orta Briones, quien adelantó que los más de 4 mil agremiados rechazarán la oferta de la empresa al considerarla muy inferior comparada con años anteriores, pues sólo incluye el 5 por ciento directo al salario y 2 por ciento destinado a sus prestaciones. Lo anterior, pese a que la base sindicalizada pide un incremento del 15 por ciento.

En entrevista con un medio de comunicación local, Orta Briones expuso que Audi ordenó a través del Tribunal Federal de Asuntos Internos una votación para determinar si la huelga fue aprobada por todos los trabajadores, pero puntualizó que es evidente que esta protesta fue consultada previamente, prueba de ello es el 93.4 por ciento que votó en contra del aumento salarial el pasado 22 de enero.

Sentenció que la armadora sólo haya aumentado 0.5 por ciento a su propuesta, pues inicialmente era de 6.5 por ciento, mientras que la última oferta fue de 7 por ciento.

Por lo anterior, reiteró que es importante que Audi incremente su oferta, ya que el promedio de la industria automotriz del 2023 oscila entre el 10 por ciento, los salarios mínimos un 20 por ciento y el aumento a la canasta básica está entre el 40 y 70 por ciento de aumento.

“La mayoría de los trabajadores espera un aumento de dos dígitos, sabemos que es difícil de alcanzar, pero tampoco es imposible, hemos dado muchos argumentos con la empresa” César Orta Briones

Secretario del Sitaudi

Orta Briones puntualizó que no se debe medir como referencia la tasa de inflación, pues señaló que la empresa argumenta que con su oferta salarial se recuperará el “poder adquisitivo” por estar encima del parámetro establecido, no obstante, indicó que esto no está establecido en la ley.

Aunado a lo anterior, comentó que el cambio de las reformas laborales debe ir de la mano con la “evolución de mentalidades” al interior de la empresa, pues refirió que es importante mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y de sus familias, ya que son ellos quienes se encargan de la productividad a nivel estatal y nacional, dijo.

Finalmente, César Orta informó que este martes 6 de febrero se llevará a cabo una audiencia en el Tribunal Federal de Asuntos Internos, cuyos resultados serán compartidos a los integrantes de Sitaudi, previo a la doble votación que se realizará el viernes 09 de febrero.

