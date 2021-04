Auditoría de Puebla revela lista de alcaldías que usaron facturas de empresas «fantasma»

Por Esther Sánchez

La Auditoría Superior del Estado (ASE) dio a conocer qué administraciones municipales entraron en una ampliación de las denuncias de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de desviación de recursos a través de empresas fantasmas.

A través de sus redes sociales se dio a conocer que las denuncias de la FGE fueron ampliadas, por lo que anunció los nombres de quienes están implicados.

En su Twitter se lee «esta institución informa que se ampliaron las denuncias presentadas en la @FiscaliaPuebla, ahora en contra de las supuestas empresas que contrataron servidores públicos para desviar recursos a través de la facturación de operaciones simuladas».

De paso, reiteraron que la institución “trabaja en pro de la correcta rendición de cuentas, y que los tintes electorales no forman parte de los objetivos trazados ni del plan estratégico”.

Entre las personas morales que se investigarán, destaca: Cooperativa Agraria Alfagra S. P. R de R. L, Operaciones Heinkel S, A de C. V, Paceca Constructores S, A de C. V y Corporativo Rielx S, A de C. V.

Es de precisar que las empresas constituidas en dichas sociedades están catalogadas por el SAT como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), y por ende se investiga su uso de parte de los ex presidentes municipales de San Martín Texmelucan, Cuetzalan, San Andrés y San Pedro Cholula.

Ahora todos ellos serán analizados pues la denuncia los involucra directamente.

Cabe hacer notar que el documento menciona que la denuncia contra el exalcalde de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano, será ampliada también pues se señalan a otros funcionarios de esa administración.