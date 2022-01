Aumenta el costo de las tortas en Puebla

Juan Pérez Martínez, presidente de la Unión de Pequeños y Medianos Industriales del Pan en Puebla (Unipan), informó que, a partir de este lunes 10 de enero, el precio de las tortas de agua y manteca en la Angelópolis aumentará 50 centavos.

Explicó que, este ajuste al costo del pan es debido al incremento de costos de insumos básicos como la harina. Además, indicó que otra de las razones por las que se buscó ajustar el costo del pan, es porque en algunas panaderías los empleados pidieron un aumento de sueldo para sobrevivir la actual crisis económica.

Sin embargo, los panaderos poblanos buscaron que este aumento no signifique un daño fuerte a la economía de los poblanos, por lo que optaron que sea de 50 centavos.

“Es una situación que no quisiéramos hacer por la situación económica, pero es necesario para no quedarnos estancados, y evitar que se cierren panaderías o que se reduzca el personal que labora en ellas, por eso tomamos esta decisión”, mencionó.

De este modo, en algunas panaderías la pieza de manteca pasará de 2.50 a 3 pesos, mientras que la torta de agua tendrá un costo de 3 pesos con 50 centavos.

Por otra parte, Pérez Martínez, adelantó que, debido al posible ajuste en los precios de insumos como mantequilla y margarina, es probable que en febrero haya una nueva modificación del costo del pan de dulce.

“En este mes de enero vamos a valorar, para ver sí se ajusta nuevamente el costo del pan de dulce para estar nivelados y no tener pérdidas, porque sí no hacemos nada ya no sería redituable tener una panadería”, concluyó.

