Aumenta en 2021 contagios de Sida en Puebla

Por Jesús Arróniz

En 2005, Salvador Meza Ortiz fue a una cita de rutina médica por los diversos malestares que presentaba. El primer diagnóstico fue hepatitis, pero ninguno de los medicamentos curaba sus dolores, hasta que un examen más profundo detectó que era positivo a VIH y tenía otras infecciones de transmisión sexual.

«Yo me enteré al enfermar de hepatitis. Acudí a mí médico familiar que me indicó únicamente reposo absoluto, pasó el tiempo y empecé a bajar de peso, hasta perder 30 kilos en 3 meses, ahí ya acudí a un especialista y me pidió exámenes de todo, por lo que arrojaron mi resultado reactivo a VIH, así como a hepatitis tipo B», relata.

Salvador Meza Ortiz