Aumenta homicidio doloso en marzo respecto a los últimos cuatro meses: SSPC

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que en marzo de 2022 aumentaron los homicidios dolosos, con relación a los cuatro meses anteriores.

Agregó que Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora son las entidades que concentran el 50 por ciento de los casos por este delito.

En cuanto a la incidencia delictiva en casos del fuero federal, Rodríguez informó que hasta marzo de este año se tiene una reducción del 19.9 por ciento, al haberse registrado siete mil 254 delitos del fuero federal, a comparación con el inicio de esta administración cuando se cometieron 9 mil 62 delitos en diciembre de 2018.

“Esto quiere decir que estamos en los niveles más bajos de los últimos siete años”, señaló, aunque se pudo observar un aumento de estos delitos en comparación con los dos meses anteriores.

Agregó que al comparar la incidencia del fuero federal ocurrida entre enero y marzo de este año con el mismo periodo de 2021, hubo una reducción en delitos contra la salud, delitos fiscales, delitos contra la integridad corporal y delitos financieros.

Mientras que los delitos relacionados con las armas y explosivos, así como los delitos patrimoniales se dio un aumento en este periodo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay avances en materia de seguridad y combate a la violencia, y destacó que tras aplicar una buena estrategia ya comienza a haber resultados.

Al celebrar que la Cámara de Diputados aprobó sin cambios la iniciativa de reforma a la Ley Minera, con lo cual la explotación y aprovechamiento del litio será exclusivo de la nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que México contará con la tecnología para lograr la extracción y el aprovechamiento del mineral.

El presidente señaló que México desarrollará o comprará los equipos tecnológicos e insumos necesarios para extraer y procesar el mineral.

Recordó que previo a la expropiación petrolera de 1938, las empresas extranjeras aseguraron que México no podría sacar adelante la industria, porque no tendría la tecnología necesaria para extraer los hidrocarburos.

“Los trabajadores petroleros, los técnicos mexicanos, sacaron adelante a Pemex. Fue muy buena decisión la de ayer, a ver si no les jalan las orejas a los que no hicieron su trabajo completo, porque pensaron que bloqueando la reforma constitucional ya estaba resuelto, no, no”.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México