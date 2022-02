Aumento salarial a burócratas del gobierno estatal no será mayor a lo establecido

El incremento salarial de los trabajadores adheridos al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (Stspepyod) no será mayor a lo que establece anualmente la ley que es del 4 por ciento, sostuvo el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Durante su habitual conferencia de prensa este jueves, el mandatario poblano aseguró que sí se realizará el aumento salarial a los trabajadores sindicalizados, toda vez que su gobierno tiene el dinero para realizarlo.

Sin embargo, dijo que no apelará a la solicitud de un grupo de burócratas, quienes buscan un aumento del 12 por ciento, pues sobrepasa las posibilidades materiales, presupuestales y legales.

Indicó que con la llegada de la nueva dirección general del sindicato no se logrará dicho aumento elevado, debido a que el proceso electoral aún está en litigio y no se ha dado la toma de nota por parte del Tribunal de Arbitraje.

“Ahora como dijeron que ya hay nueva mesa directiva, ya querían su 12 por ciento, no, eso no, de una vez se los digo, es el incremento legal, está a su disposición y no podemos tratar con una mesa directiva a la que no le han hecho toma de nota”.

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla