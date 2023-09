Aumento salarial a servidores públicos no es logro sindical: Céspedes

Ningún sindicato de trabajadores del gobierno del estado fue responsable de gestionar el aumento salarial del 6 por ciento que servidores públicos de Puebla tendrán retroactivo al mes de agosto a partir de la segunda quincena de septiembre, señaló el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

El titular del Poder Ejecutivo expuso este lunes 25 de septiembre que el incremento salarial de trabajadores de los tres poderes públicos de la entidad y la Fiscalía General del Estado (FGE) se hizo de forma general y sin distinciones sindicalistas.

Afirmó que durante el fin de semana hubo un líder de trabajadores sindicalizados que le agradeció por la mejora al sueldo y afirmó que esto era producto de su gestión.

Sin embargo, aclaró que su gobierno decidió otorgar el aumento salarial porque era necesario que los trabajadores tuvieran uno, ya que desde 2010 no se les concedía.

«No hay ninguna gestión de ningún sindicato. Esta es una acción estricta del gobierno del estado pensando con mucha claridad en los trabajadores, así es que ningún sindicato puede apropiarse ni venderles este tema a los trabajadores. No me pareció nada sano el que alguien mañosamente quisiera colgarse y ponerse un sombrero que no le corresponde»

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla